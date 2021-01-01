فيديو .. تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة وطقس شديد البرودة ليلا

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة
الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الأرصاد الجوية أصدرت بيانها الأربعاء الماضى حذرت فيه من الشبورة كثيفة التى تشهدها البلاد خلال هذه الأيام والتى تصل لحد الضباب.

وأضاف "شاهين" ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن شبورة كثيفة على الطرق الزراعية، والصحراوية والقريبة من المسطحات المائية تسببت فى إغلاق العديد من الطرق.

ولفت إلى أن الطقس يميل إلى الدفء خلال فترات النهار ويميل للبرودة الشديدة خلال الساعات المتأخرة فى الليل، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستسجل هذا الأسبوع ما بين 22 : 23 درجة مئوية مع عدم وجود سرعة للرياح.

وأشار إلى أن موجة الاستقرار فى درجات الحرارة بدأت منذ فصل الشتاء منذ يوم 21 ديسمبر الماضى نتيجة لوجود مرتفع جوى عملاق فى منطقة روسيا زادت بقوة المنطقة الجنوبية شمال شرق آسيا وهو يعمل على إغلاق منطقة الشرق الأوسط ويمنع عنها اضطرابات الطقس.

المصدر: elbalad

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