صحة الشرقية: فيديو وفاة مصابي كورونا بسبب نقص الأكسجين بـ مستشفى الحسينية غير صحيح

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وفاة مصابي كورونا بسبب نقص الأكسجين

نفى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية صحة ما ورد في الفيديو الذي تم تداوله والمنسوب إلى مستشفى الحسينية ويدعي ناشره مصرع جميع الحالات المحتجزة داخل عناية العزل بالمستشفي بسبب نقص الأكسجين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالشرقية لـ صدى البلد أن عدد الحالات المحتجزة داخل عناية العزل 7 حالات بالإضافة 17 حالة داخل الحضانات بخلاف الحالات المحتجزة الأخري بالعناية العادية وعدد الحالات المتوفية 4 حالات بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأكد "مسعود" أنه لا صحة لوجود نقص في الإكسجين وخاصة وانه يوجد تنك الأكسجين بالمستشفي متصل بشبكة تغذي جميع الأقسام داخل المستشفي وفي حالة النقص في اللإسطوانات يتم تفعيل تلك الشبكة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية إلى أنه لا صحة لمثل تلك المعلومات وعلي الجميع تحري الدقة والموضوعية في نشر وتناول الأخبار المتعلقة بالحالات والمصابين بفيروس كورونا حتي لا يصاب الأهالي بحالة من الهلع والفزع.

المصدر: elbalad

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