أعلنت جماعة النصرة التابعة لـ تنظيم القاعدة الإرهابي في مالي مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع شمال البلاد وأودى بحياة 3 جنود فرنسيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وكتبت "جماعة النصرة التابعة للتنظيم: "بهدف إنهاء الاحتلال الفرنسي لمنطقة الساحل، نفذ تم تنفيذ عملية نوعية ضد رتل لقوات الاحتلال الفرنسي على الطريق بين جوسي وهومبوري".
وأضافت: "هذه العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر النخبة في جيش الاحتلال".
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التعليقات على القاعدة يعلن مسئوليته عن الهجوم على الجنود الفرنسيين في مالي
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