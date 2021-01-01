القاعدة يعلن مسئوليته عن الهجوم على الجنود الفرنسيين في مالي

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الجنود الفرنسيين في مالي

أعلنت جماعة النصرة التابعة لـ تنظيم القاعدة الإرهابي في مالي مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع شمال البلاد وأودى بحياة 3 جنود فرنسيين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس"، وكتبت "جماعة النصرة التابعة للتنظيم: "بهدف إنهاء الاحتلال الفرنسي لمنطقة الساحل، نفذ تم تنفيذ عملية نوعية ضد رتل لقوات الاحتلال الفرنسي على الطريق بين جوسي وهومبوري".

وأضافت: "هذه العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر النخبة في جيش الاحتلال".

وأصدرت الرئاسة الفرنسية اليوم الأحد بيانا أعلنت خلاله مقتل جنديين فرنسيين خلال عملية عسكرية في مالي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن الرئاسة الفرنسية أن جنديًا ثالثًا أصيب بجروح عندما أصابت عبوة ناسفة العربة المدرعة التي كانت تقلهم.

وقبل أسبوع، قتل ثلاثة جنود فرنسيين أيضا بعبوة ناسفة.

وتنتشر قوة برخان الفرنسية وقوامها 5100 جندي في منطقة الساحل حيث تواجه جماعات جهادية إلى جانب قوات من موريتانيا وتشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

المصدر: فرانس برس

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