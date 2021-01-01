علماء يتوصلون للخلايا المسببة للالتهابات المزمنة بين البدناء

كشفت الأبحاث الطبية الحديثة النقاب عن أنه عند امتلاء الخلايا الدهنية فى الجسم بالدهون الزائدة ، تلتهب الأنسجة المحيطة بها.
هذا الإلتهاب المزمن منخفض المستوى هو أحد العوامل الدافعة وراء العديد من الأمراض المرتبطة بالسمنة .. الآن، إكتشف علماء فى جامعة جنوب غرب واشنطن نوعا من الخلايا المسؤولة، على الأقل فى الفئران، عن إحداث هذا الالتهاب فى الأنسجة الدهنية.
وقد تؤدى النتائج المتوصل إليها، فى تطوير طرق جديدة لعلاج السمنة .. قالت الدكتورة "رانا جويتا"، أستاذ مساعد الطب الباطنى فى كلية الطب جامعة "واشنطن":" أنه من الأمراض المصاحبة التى نربطها بزيادة الوزن ، السرطان، السكر وأمراض القلب والعدوى .. فمن خلال تحديد هذه الخلايا ، اتخذنا خطوة نحو فهم بعض الأبحاث الأولية التى تساهم فى هذا الالتهاب.
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