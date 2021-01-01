هاجم دون هاتشيسون لاعب وسط ليفربول السابق، محمد صلاح نجم الريدز، على خلفية أدائه في المواجهة الأخيرة لليفر أمام نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وأهدر صلاح فرصتين خلال مواجهة نيوكاسل، جعل بعض الجماهير تشكك حول تركيزه في الملعب، خاصة بعد حديث الصحافة الإنجليزية عن اقترابه من الرحيل في نهاية الموسم إلى أحد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.
وتعثر ليفربول في آخر مواجهتين حيث سقط في فخ التعادل أمام كل من وست بروميتش ثم نيوكاسل على الترتيب.
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التعليقات على لاعب ليفربول السابق يشن هجوما على محمد صلاح: لعبهُ محبط
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