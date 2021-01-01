لاعب ليفربول السابق يشن هجوما على محمد صلاح: لعبهُ محبط

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صورة الخبر: محمد صلاح
محمد صلاح

هاجم دون هاتشيسون لاعب وسط ليفربول السابق، محمد صلاح نجم الريدز، على خلفية أدائه في المواجهة الأخيرة لليفر أمام نيوكاسل يونايتد والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأهدر صلاح فرصتين خلال مواجهة نيوكاسل، جعل بعض الجماهير تشكك حول تركيزه في الملعب، خاصة بعد حديث الصحافة الإنجليزية عن اقترابه من الرحيل في نهاية الموسم إلى أحد قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد.

وتعثر ليفربول في آخر مواجهتين حيث سقط في فخ التعادل أمام كل من وست بروميتش ثم نيوكاسل على الترتيب.

وقال هاتشيسون عن صلاح في تصريحات نقلها موقع "جول" العالمي:«صلاح من الطراز العالمي، لكنه يحبطك عندما تشاهده يلعب، وليس فقط فى إنهاء الفرص».

وأضاف:«إنها أشياء بسيطة، فهو أيضا لا يكمل تمريرة لمسافة 10 ياردات، وفي بعض الأحيان يزعج من تدفق ليفربول».

وأتم لاعب وسط ليفربول:«ربما تكون أصوات ريال وبرشلونة قد أثرت عليه قليلًا».

ومن المقرر أن يلتقي صلاح يوم الإثنين المقبل، مع ساوثهامبتون ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: elbalad

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