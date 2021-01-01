وزير التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية



وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عن صدور قرارين جمهوريين، شملت تعيينات جديدة في جامعة الإسكندرية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:

1- الدكتور السيد عبداللطيف مبروك الصيفي، عميدًا لكلية التجارة جامعة الإسكندرية.

2- الدكتور أحمد عبدالفتاح محمود عبدالمجيد، عميدًا لكلية الزراعة سابا باشا جامعة الإسكندرية.



وكان قد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، عن عقد المجلس الاعلى للجامعات اجتماعا طارئا، الخميس الماضي الموافق ٣١\١٢\٢٠٢٠، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات والسادة رؤساء الجامعات، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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وثمن المجلس التوجيهات الصادرة من السيد رئيس الجمهورية والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي جاءت حرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات والتي تنص على الآتي:• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة ابتداء من يوم السبت الموافق ٢ يناير وحتى يوم السبت ١٦ يناير ٢٠٢١.• بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت ١٦ يناير ٢٠٢١ وحتى السبت ٢٠ فبراير ٢٠٢١.• تأجيل جميع الامتحانات الشفوية والعملية في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا وذلك في كل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.• تشكيل لجنة تتولى متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات والرد على أي استفسارات تتعلق بتطبيق القرارات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تطبيق القرارات.اقرأ أيضا :للحاصلين على بكالوريس هندسة.. تعرف على آخر موعد للتقديم لوظائف البحث العلمي الجديدة• وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد الحكومية والخاصة.