تجارة حلوان: الدراسة بمرحلة الدراسات العليا أون لاين حتى منتصف يناير

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بدأت جامعة حلوان في تفعيل نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين وتفعيل منصات التعليم الالكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الاول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.



صرحت ادارة شئون الطلاب لكلية التجارة بجامعة حلوان ، انه وفقا لقرارات الحكومة فأنه سيتم متابعة الدراسة اون لاين لجميع برامج الدراسات العليا بالكلية بواقع محاضرتين اسبوعيا لكل مجموعة وبرنامج، حتى يوم 16 يناير 2021 .



وأضافت ادارة الكلية انه من المقرر ان تبدأ امتحانات مرحلة الدراسات العليا بعد اجازة نصف العام الدراسى وانه جارى تعديل واعداد الجداول الجديدة للامتحانات .

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اقرأ أيضا : ننشر أبرز تفاصيل خطة صندوق تطوير التعليم في عام 2021كان مجلس الوزراء وافق على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارا من اليوم ، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد .اقرأ أيضا : للحاصلين على بكالوريس هندسة.. تعرف على آخر موعد للتقديم لوظائف البحث العلمي الجديدةويأتي ذلك في إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة كل المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والمعلمين، و ذلك مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كل أنواع التعليم ومستوياته.وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات هامة، بشأن الموقف الدراسي وامتحانات نصف العام الدراسي المنتظر إجراؤها خلال الأسابيع القليلة القادمة لطلاب الجامعات والمدارس.وجاءت قرارات الرئيس كالتالي:- إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للفصل الدراسي الثاني- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل- إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت