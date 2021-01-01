حكم الشرع في ابن يسب والديه

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حكم الشرع في الابن الذي يسب والديه .. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال الدكتور محمود شلبي، إن من يسب والديه أو يعتدي عليهما فهو عاق، وعقوق الوالدين من الكبائر، وليس هناك أي سبب يمكن أن يسمح للابن الاعتداء على الوالدين.



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عقوق الوالدين يكون له حساب في الدنيا والآخرة.

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أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مفهوم عقوق الوالدين للأبناء، قائلًا: «عقوق الأبناء يكون بعدم رعايتهم الرعاية الصحيحة وعدم تربيتهم التربية السوية».وأضاف « وسام» في إجابته عن سؤال: « ما هو عقوق الوالدين للأبناء؟» أنه يجب على الوالدين أن يقوموا بواجبهم تجاه أبنائهم على الوجه الأكمل وقدر استطاعتهم، لافتًا: كل إنسان سيحاسبه الله على ما كلفه به بما ذلك الأبناء وبرهم لوالديهم أيضًا.وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه - سبحانه - سيحاسب الأب والأم على ما قدموه من رعاية لأبنائهم، مشيرًا إلى ما روى عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما -عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، متفق عليه.علي جمعة يوضح مفهوم عقوق الآباء للأبناءقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن هناك ما يسمى بعقوق الوالدين كما يوجد عقوق الأبناء، أما الأول يظهر في أن يسمي الأباء أبنائهم بأسماء شاذة أو سيئة تكون محط معايرة الآخرين لهم فيما بعد كما سمى أحد الرجال ابنه " بلاء" وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب.وواصل "جمعة" خلال إجابته على أسئلة المصلين بمجلس الجمعة الأسبوعي قائلا: "هناك من الأباء من لا يعلم ابنه صنعة أو شيء يقتات منه فيما بعد ولا يعلمه أمور دينه فهذا يطلق عليه عقوق الأباء للأبناء، وسيسألون عن ذلك يوم القيامة".وأكمل عضو هيئة كبار العلماء: "للأبناء على الآباء حقوق كثيرة من حسن التربية وتوفير المأوى والعلاج والنفقة قدر المستطاع والتعليم الحسن، وبالتالي يكون الأبناء ملتزمين ببر والديهم".