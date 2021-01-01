طريقة عمل ميني برجر بالصوص المكسيكي الحار



ميني برجر ميني برجر

يعد البرجر من الأطعمة التي يفضل الكبار والصغار تناولها، ويمكن تقديمه بالعديد من الطرق والوصفات المختلفة، وتحضير الصوصات المختلفة لتناولها مع البرجر.



وإليكم طريقة عمل ميني برجر للشيف الشربيني...



مقادير ميني برجر بالصوص الميكسيكي

3 و نصف كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة خميرة

ماء دافئ للعجن

1 ملعقة كبيرة سكر

ثلث كوب زيت

بيضة

ملح

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للوجهبيضةلبنسمسمللحشوةلحمة مفرومةخلطة البرجربصلحلقات خسمايونيز صوص ميكسكي حارطريقة تحضير ميني برجر بالصوص الميكسيكي* في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة ثم تضاف رشة ملح ورشة السكر* يضاف الزيت والماء للعجن وتعجن العجينة جيدا ثم تغطى حتى تختمر* تكور إلى كور صغيرة الحجم ثم تحشى بالبرجرلعمل البرجر:* تخلط اللحمة المفرومة بخلطة البرجر* ثم يضاف قليل من الملح والفلفل ثم تشكل على شكل الميني برجر* وتشوى على الشواية ثم توضع كل مني برجر في العجينة المدورة* تشكل السندوتشات في صينية فرن ثم يضاف البيض واللبن على الوجه* يضاف السمسم ثم يدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم مع المايونيز والصوص الميكسكي الحار