

اللازانيا بالبشاميل اللازانيا بالبشاميل

طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل، تعد من أطيب أنواع الأطعمة على مائدة الغداء، كما أنها تتميز بقيمة غذائية عالية، ويفضلها الجميع



وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل.



المكونات لعمل اللازانيا بالبشاميل

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1. شرائح لازانيا2. 500 جرام لحم مفروم3. حبتين بصل مفروم4. حبيتين ثوم مفروم5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة7. كوب صلصة طماطم8. ملعقة كبيرة معجون طماطم9. 100 جرام زبدة10. ملعقة صغيرة ريحان11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود12. رشة ملحطريقة عمل اللازانيا بالبشاميل1. كوب دقيق2. 4 أكواب لبن3. 150 جرام زبدة4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود5.1/2 ملعقة صغيرة ملحطريقة عمل اللازانيا1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.8. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنةطريقة عمل اللازانيا بالبشاميل بدون سلقشرائح اللازانيانصف كيلو من اللحم المفرومكوب من جبنة الموتزاريلانصف كوب من جبنة البارميزاننصف كوب من البصل المفرومفصين من الثوم المفرومكوب من صلصة الطماطمملعقة كبيرة من معجون الطماطمملعقة صغيرة من الريحانرشة من الملح والفلفل الأسودرشة من زيت الزيتون.للباشميلكوب من الدقيق4 أكواب من الحليب150 غرام من الزبدةفلفل أسود وملح حسب الحاجة.تحضير البشاميلقومى بتذويب الزبدة في إناء كبير ثم نضيف له الطحينيجب الاستمرار في تحريك المزيج ثم نبدأ بإضافة الحليب تدريجيًا مع التحريكعندما نشعر أن المزيج أصبح متجانسًا، قم بإضافة الملح والفلفل الأسود.تحضير حشوة اللازانياقم بوضع القليل من زيت الزيتون في وعاء وأضف له كل من البصل والثوم حتى يذبل.بعد ذلك، عليك إضافة اللحم المفروم وتحركيها ثم أضف عليها البهارات مثل الملح والفلفل الأسود.في هذه الخطوة، قم بإضافة صلصة الطماطم ومعجون الطماطم على اللحمة وتترك حتى تنضج بشكل كلي على نار هادئة.في الصينية المخصصة للفرن، قم بوضع طبقة رقيقة من البشاميل، ثم شرائح اللازانيا، ثم اللحم المفروم، بعدها البشاميل، وكل من جبنة الموتزاريلا والبارميزان، وكرر الأمر مرة أخرى.غطي الصينية جيدًا، وضعيها بالفرن لمدة 30 دقيقة تقريبًا.طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والباشميل250 جرام لازانيا مطبوخة أو لازانيا فورية1 بصل مفروم ناعمًا1 جزرة مفرومة ناعما1 فص ثوم مهروس500 جرام لحم مفروم2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم800 جرام الطماطم المعلبةالملح والفلفل حسب الذوق2 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة دقيق صافي2 كوب الحليب أو كريمة الطبخ125 جرامًا موتزاريلا أو شيدرطريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروميسخن الزيت في قدر ويضاف إليه البصل والجزر ويطهى الثوم حتى يصبح طريايُضاف اللحم المفروم، يُطهى حتى يصبح بني يُضاف في صلصة الطماطم والطماطم المعلبة، ويتبل بالملح والفلفل، يُغطّى ويُطهى جيدًا لمدة 20 دقيقةصلصة الجبنتذوب الزبدة في طنجرة منفصلة ، تقلب في الدقيق وتطهى لمدة دقيقتين على نار خفيفة ، ترفع من على النار ، تقلب في الحليب ، ترجع إلى حرارة، تقلب حتى تصبح سميكة وناعمة، ورشة من الملح والفلفل وضعى الجبن، يحرك على نار خفيفة حتى يذوب الجبنسخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة، صب 1/2 كوب من صلصة اللحم في طبق خبز مدهون قليلًا، وضعى طبقات متبقية من اللازانيا، وضعى صلصة اللحم والجبن تنتهي بطبقة صلصة الجبن، ويخبز في الفرن لمدة 40 دقيقة.طريقة عمل لازانيا سهلة/2 كيلو لحم بقر طازج2 كوب صلصة طماطم2 بيضة2 كوب جبن الريكوتا2 كوب من الجبن الموتزاريلا المبشورة1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم1 ملعقة صغيرة من رقائق البقدونس1 ملعقة صغيرة من التوابل1/2 ملعقة صغيرة ملح1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود9 نودلز لازانيا ، غير مطبوخة1/4 كوب جبن بارميزان مبشورطريقة تحضير اللازانيا باللحميسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وضعى لحم البقر في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ؛ التحريك من حين لآخر، وأضافة 2 كوب من الصلصة مع خليط اللحم. .يخفق البيض في وعاء كبير، أضف جبنة الريكوتا ، 1/2 كوب من جبنة موتزاريلا ، مسحوق الثوم ، التوابل ، البقدونس ، الملح والفلفل، ويخلط جيدا.ضع حوالي 1 كوب من صلصة اللحم فى وعاء مقاس 13 × 9 بوصة مع 3 شرائح من اللازانيا، يُوزّع نصف مزيج الجبن على النودلز.كرر صلصة اللحم والمعكرونة وطبقة الجبن مرة واحدة، ضعي المكرونة المتبقية وصلصة اللحم مع التأكد من تغطية اللازانيا بالصوص. يرش مع نصف كوب المتبقي من جبن الموزاريلا وجبن البارميزان. تغطية بورق.يخبز لمده 45 دقيقة، وأزل الرقاقة، ثم يخبز لمدة 15 دقيقة أطول أو حتى تنضج المعكرونة، اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل القطع، تقدم مع القليل من الصلصة.طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل والدجاجتعد اللازانيا من الأطباق الرئيسية التي يعشقها الكثيرون نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم، لذا قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل لازانيا بالدجاج والجبن بأسهل الخطوات.مقادير لازانيا بالدجاج والجبن:2 صدور دجاج مخلي مشويلازانيا مسلوق نص سلقةجبنة بارميزانجبنة رومي مبشورةثوم مفرومكريمة طبخملح وفلفلجبنة شيدر احمر مبشورة3 أكواب جبنة موتزاريلا مبشورةلبندقيقطريقة تحضير لازانيا بالدجاج والجبن:-يحمر الدقيق في الزيت والثوم- ثم يضاف اللبن والملح والفلفل، مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام بشاميل سميك-تضاف الكريمة وتخلط-في وعاء فرن يوضع قليل من البشاميل-وفوقه شرائح لازانيا-ثم يوضع قليل من البشاميل والجبن والدجاج، وفوقه طبقة أخرى من اللازانيا-ويضاف فوقها بشاميل، ثم جبن على الوجهة-وتدخل الفرن-وتقدم