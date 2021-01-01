اللازانيا بالبشاميل
طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل، تعد من أطيب أنواع الأطعمة على مائدة الغداء، كما أنها تتميز بقيمة غذائية عالية، ويفضلها الجميع
وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل.
المكونات لعمل اللازانيا بالبشاميل
1. شرائح لازانيا
2. 500 جرام لحم مفروم
3. حبتين بصل مفروم
4. حبيتين ثوم مفروم
5. كوب جبنة موتزاريلا مبروشة
6. 1/2كوب جبنة بارميزان مبروشة
7. كوب صلصة طماطم
8. ملعقة كبيرة معجون طماطم
9. 100 جرام زبدة
10. ملعقة صغيرة ريحان
11. 1/2ملعقة صغيرة فلفل أسود
12. رشة ملح
طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل
1. كوب دقيق
2. 4 أكواب لبن
3. 150 جرام زبدة
4.1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
5.1/2 ملعقة صغيرة ملح
طريقة عمل اللازانيا
1. يتم تحضير البشاميل من خلال وضع إناء على النار، ثم نذوب فيه مكعبات الزبد، ونضيف الدقيق، ويقلب بملعقة خشب حتى يتشرب كل الزبد.
2. نضع الحليب تدريجيًا مع التقليب أثناء سكبه، حتى لا تأتى كتل داخل البشاميل، وعندما يصبح الخليط متجانس نغلق النار ونضع الفلفل الأسود والملح
3. أما بالنسبة لحشوة اللازانيا، فنضع وعاء آخر على النار، ونذوب فيه مكعبات الزبدة، ثم يضاف البصل والثوم المفروم ويقلى حتى يذبل.
4. تضاف اللحمة وتقلى حتى يتغير لونها، ثم نتبلها بالقرفة، والفلفل الأسود والملح، وتقلب جيدًا.
5. نضيف صلصة ومعجون الطماطم، ونضع الماء على اللحمة وتترك على نار هادئة مع التحريك، حتى تنضج اللحمة كليًا ونرفعها من على النار.
6. نحضر صينية فرن زجاجية، ونسكب طبقة من البشاميل، تغطى بطبقة من شرايح اللازانيا، وتوزع فوقها طبقة من الحشوة ثم طبقة اخرى من البشاميل وفوقها طبقة من جبنة الموتزاريلا، تكرر العملية حتى تنتهى الكمية.
7. رش الجبن البارميزان على الوجه، ثم ندخل الصينية إلى الفرن، وتترك لمدة ما بين 25 إلى 30 دقيقة.
8. نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة
طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل بدون سلق
شرائح اللازانيا
نصف كيلو من اللحم المفروم
كوب من جبنة الموتزاريلا
نصف كوب من جبنة البارميزان
نصف كوب من البصل المفروم
فصين من الثوم المفروم
كوب من صلصة الطماطم
ملعقة كبيرة من معجون الطماطم
ملعقة صغيرة من الريحان
رشة من الملح والفلفل الأسود
رشة من زيت الزيتون.
للباشميل
كوب من الدقيق
4 أكواب من الحليب
150 غرام من الزبدة
فلفل أسود وملح حسب الحاجة.
تحضير البشاميل
قومى بتذويب الزبدة في إناء كبير ثم نضيف له الطحين
يجب الاستمرار في تحريك المزيج ثم نبدأ بإضافة الحليب تدريجيًا مع التحريك
عندما نشعر أن المزيج أصبح متجانسًا، قم بإضافة الملح والفلفل الأسود.
تحضير حشوة اللازانيا
قم بوضع القليل من زيت الزيتون في وعاء وأضف له كل من البصل والثوم حتى يذبل.
بعد ذلك، عليك إضافة اللحم المفروم وتحركيها ثم أضف عليها البهارات مثل الملح والفلفل الأسود.
في هذه الخطوة، قم بإضافة صلصة الطماطم ومعجون الطماطم على اللحمة وتترك حتى تنضج بشكل كلي على نار هادئة.
في الصينية المخصصة للفرن، قم بوضع طبقة رقيقة من البشاميل، ثم شرائح اللازانيا، ثم اللحم المفروم، بعدها البشاميل، وكل من جبنة الموتزاريلا والبارميزان، وكرر الأمر مرة أخرى.
غطي الصينية جيدًا، وضعيها بالفرن لمدة 30 دقيقة تقريبًا.
طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والباشميل
250 جرام لازانيا مطبوخة أو لازانيا فورية
1 بصل مفروم ناعمًا
1 جزرة مفرومة ناعما
1 فص ثوم مهروس
500 جرام لحم مفروم
2 ملعقة كبيرة معجون الطماطم
800 جرام الطماطم المعلبة
الملح والفلفل حسب الذوق
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق صافي
2 كوب الحليب أو كريمة الطبخ
125 جرامًا موتزاريلا أو شيدر
طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم
يسخن الزيت في قدر ويضاف إليه البصل والجزر ويطهى الثوم حتى يصبح طريا
يُضاف اللحم المفروم، يُطهى حتى يصبح بني يُضاف في صلصة الطماطم والطماطم المعلبة، ويتبل بالملح والفلفل، يُغطّى ويُطهى جيدًا لمدة 20 دقيقة
صلصة الجبن
تذوب الزبدة في طنجرة منفصلة ، تقلب في الدقيق وتطهى لمدة دقيقتين على نار خفيفة ، ترفع من على النار ، تقلب في الحليب ، ترجع إلى حرارة، تقلب حتى تصبح سميكة وناعمة، ورشة من الملح والفلفل وضعى الجبن، يحرك على نار خفيفة حتى يذوب الجبن
سخن الفرن مسبقًا إلى 180 درجة، صب 1/2 كوب من صلصة اللحم في طبق خبز مدهون قليلًا، وضعى طبقات متبقية من اللازانيا، وضعى صلصة اللحم والجبن تنتهي بطبقة صلصة الجبن، ويخبز في الفرن لمدة 40 دقيقة.
طريقة عمل لازانيا سهلة
/2 كيلو لحم بقر طازج
2 كوب صلصة طماطم
2 بيضة
2 كوب جبن الريكوتا
2 كوب من الجبن الموتزاريلا المبشورة
1 ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم
1 ملعقة صغيرة من رقائق البقدونس
1 ملعقة صغيرة من التوابل
1/2 ملعقة صغيرة ملح
1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
9 نودلز لازانيا ، غير مطبوخة
1/4 كوب جبن بارميزان مبشور
طريقة تحضير اللازانيا باللحم
يسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، وضعى لحم البقر في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ؛ التحريك من حين لآخر، وأضافة 2 كوب من الصلصة مع خليط اللحم. .
يخفق البيض في وعاء كبير، أضف جبنة الريكوتا ، 1/2 كوب من جبنة موتزاريلا ، مسحوق الثوم ، التوابل ، البقدونس ، الملح والفلفل، ويخلط جيدا.
ضع حوالي 1 كوب من صلصة اللحم فى وعاء مقاس 13 × 9 بوصة مع 3 شرائح من اللازانيا، يُوزّع نصف مزيج الجبن على النودلز.
كرر صلصة اللحم والمعكرونة وطبقة الجبن مرة واحدة، ضعي المكرونة المتبقية وصلصة اللحم مع التأكد من تغطية اللازانيا بالصوص. يرش مع نصف كوب المتبقي من جبن الموزاريلا وجبن البارميزان. تغطية بورق.
يخبز لمده 45 دقيقة، وأزل الرقاقة، ثم يخبز لمدة 15 دقيقة أطول أو حتى تنضج المعكرونة، اتركيها لمدة 15 دقيقة قبل القطع، تقدم مع القليل من الصلصة.
طريقة عمل اللازانيا بالبشاميل والدجاج
تعد اللازانيا من الأطباق الرئيسية التي يعشقها الكثيرون نظرا لمذاقها الذي لا يقاوم، لذا قدمت الشيف نورا السادات مقدمة برنامج عمايل إيديا طريقة عمل لازانيا بالدجاج والجبن بأسهل الخطوات.
مقادير لازانيا بالدجاج والجبن:
2 صدور دجاج مخلي مشوي
لازانيا مسلوق نص سلقة
جبنة بارميزان
جبنة رومي مبشورة
ثوم مفروم
كريمة طبخ
ملح وفلفل
جبنة شيدر احمر مبشورة
3 أكواب جبنة موتزاريلا مبشورة
لبن
دقيق
طريقة تحضير لازانيا بالدجاج والجبن:
-يحمر الدقيق في الزيت والثوم
- ثم يضاف اللبن والملح والفلفل، مع استمرار التحريك حتى الحصول على قوام بشاميل سميك
-تضاف الكريمة وتخلط
-في وعاء فرن يوضع قليل من البشاميل
-وفوقه شرائح لازانيا
-ثم يوضع قليل من البشاميل والجبن والدجاج، وفوقه طبقة أخرى من اللازانيا
-ويضاف فوقها بشاميل، ثم جبن على الوجهة
-وتدخل الفرن
-وتقدم
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