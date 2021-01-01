قناع البيض واللبن للبشرة الجافة



قناع البيض واللبن قناع البيض واللبن

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسك لترطيب البشرة الجافة من قناع البيض واللبن.



المكونات

- بياض البيض.

- ملعقة كبيرة من الزبادي.



طريقة التحضير

- في وعاء، ضعي بياض البيض، ثم أضيفي الزبادي، وقومي بخلطهما جيدًا؛ حتى تحصلي على خليط متجانس.

- ضعي الخليط على وجهك بمساعدة فرشاة، واتركيها تجف لمدة 15 دقيقة، ويمكن استخدام الماسك كل يومين؛ للحصول على أفضل النتائج.

- قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

- متابعة ترطيب البشرة بشكل يومي.

