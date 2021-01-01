قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسك لترطيب البشرة الجافة من قناع البيض واللبن.
المكونات
- بياض البيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي بياض البيض، ثم أضيفي الزبادي، وقومي بخلطهما جيدًا؛ حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ضعي الخليط على وجهك بمساعدة فرشاة، واتركيها تجف لمدة 15 دقيقة، ويمكن استخدام الماسك كل يومين؛ للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.
- متابعة ترطيب البشرة بشكل يومي.
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