قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

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قناع البيض واللبن

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ ماسك لترطيب البشرة الجافة من قناع البيض واللبن.

المكونات
- بياض البيض.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي بياض البيض، ثم أضيفي الزبادي، وقومي بخلطهما جيدًا؛ حتى تحصلي على خليط متجانس.
- ضعي الخليط على وجهك بمساعدة فرشاة، واتركيها تجف لمدة 15 دقيقة، ويمكن استخدام الماسك كل يومين؛ للحصول على أفضل النتائج.
- قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.
- متابعة ترطيب البشرة بشكل يومي.

المصدر: فيسبوك

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