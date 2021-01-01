بتسمع أصوات مش موجودة.. اكتشف أسباب وعلاج طنين الأذن



اكتشف أسباب وعلاج طنين الأذن اكتشف أسباب وعلاج طنين الأذن

يسمع بعضنا صوت أز أو طنين فى الأذن بين الحين والآخر ولا نعرف سبباً محدداً لهذا الصوت.. فما السر وراء هذه الظاهرة الغريبة؟



عرض Bright Side أهم المعلومات عن هذه الظاهرة الغريبة التي ربما تكون قد مررت بها مرة واحدة على الأقل في حياتك، وتذكر أنه إذا لاحظت شيئًا غير طبيعي ، فمن الأفضل استشارة الطبيب.



سر اختلافه

الأز، الهسهسة، أو ضوضاء غريبة في آذاننا كما يعرف بالـ طنين، إنه تصور وهمي للصوت عندما لا يكون هناك مصدر له، نظرًا لاختلاف كل شخص ، يمكن أن يظهر أيضًا على شكل هدير أو طقطقة ، وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسبب ذلك، أعراض الرنين مؤقتة بشكل عام ويمكن أن تكون خفية أو شديدة في بعض الحالات بحيث تجعل من الصعب إجراء محادثة.

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ومع ذلك ، إذا استمر الرنين لفترة طويلة أو كان متكررًا بشكل مزمن ، فقد يتداخل مع الحياة اليومية لمن يعانون منه.سبب هذا الصوت غير العاديطنين الأذن ينتج بسبب إصابة خلايا الشعر الصغيرة الموجودة في أذننا الداخلية، تشكل هذه الخلايا الزغابات الصغيرة بالقرب من القوقعة التي تتحرك وفقًا للموجات الصوتية التي تصل إلى آذاننا، ثم يستشعر العصب السمعي هذه الموجات ويفسرها على أنها أصوات، ولكن عند إصابة الزغابات ، فإنها ترسل رسالة غير صحيحة ، ويتم إرسال إشارة خاطئة إلى دماغنا ، مما يجعلنا نسمع صوتا غير حقيقي.العوامل التي تسبب هذه الأصواتيمكن أن تنتج هذه الإصابات الطفيفة للأذن الداخلية عن عدة أسباب ، منها:قد يؤدي التعرض لضوضاء عالية لفترة طويلة ، مثل حفلة موسيقية أو إنشاءات ، أو الاستماع من خلال مكبرات الصوت أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع جدًا إلى حدوث ذلك، في الحالة الأولى ، من السهل التعافي والعودة إلى الوضع الطبيعي. لكن في الحالة الثانية ، نظرًا لكونها معتادة ، يمكن أن يصبح الضرر الناجم عن وصول الحجم الزائد إلى الأذن دائمًا.يمكن أن يكون شمع الأذن سببًا أيضًا لطنين الأذن، يمكن أن يؤدي انسداد قناة الأذن بسبب تراكم شمع الأذن إلى انتفاخها وحتى تهيج طبلة الأذن ، مما ينتج عنه هذا الصوت الخيالي المزعج.. يمكن أن ينشأ هذا أيضًا من التهاب الأذن.مع تقدمنا ​​في العمر ، يمكننا أن نفقد تدريجيًا إحساسنا بالسمع ، والذي يمكن أن يجلب على المدى الطويل أزيزًا أو نقرًا مستمرًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.سبب آخر هو الاختلافات في ضغط الدم، يمكن أن تؤدي إصابات الرأس والرقبة ، وحتى الإجهاد المفرط في هذه المناطق ، إلى الإصابة بطنين الأذن لأنها مرتبطة بسمعنا. عندما يكون هذا هو مصدر الرنين ، فإنه يحدث عادة في أذن واحدة فقط.من ناحية أخرى ، يمكن أن تظهر الحالة تصلب في عظم الأذن الوسطى (تصلب الأذن) ، وهو أحد أعراضها الرئيسية.عندما يعاني المفصل الصدغي الفكي (البقعة التي يلتقي فيها الفك بالجمجمة) من بعض التغيير أو الإصابة ، يمكن أن يتسبب في حدوث طنين بسبب قربه من الأذن.يمكن أن يكون هذا الإحساس ، في الحالات الأكثر خطورة ، علامة على أمراض ، مثل متلازمة مينير ، وهي حالة في الأذن الداخلية. أو الورم الشفاني الدهليزي ، والذي ينتج عن ورم حميد يقع في الجمجمة.يمكن أن يتسبب استخدام الأدوية ، مثل مضادات الاكتئاب والمضادات الحيوية وحبوب الماء أيضًا في حدوث هذه الأعراض.كيفية الوقاية من طنين الأذنفي حال وجوده لفترة طويلة وتم إدراكه بكثافة عالية ، فقد يؤثر على حياتنا اليومية ويسبب ضعف الذاكرة أو الإرهاق ونقص التركيز والتهيج ومشاكل النوم.لهذا السبب ، من الأفضل تجنب الأصوات المرتفعة للغاية ، وعدم الاستماع إلى سماعات الرأس بحجم كامل ، وإذا ذهبنا إلى حدث أو منطقة بها ضوضاء ، فمن الأفضل استخدام سدادات الأذن لحماية آذاننا كما يجب الاهتمام بصحة القلب والأوعية الدموية من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة نظرًا لعدم وجود علاج محدد لهذه المشكلة.