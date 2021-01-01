في أسبوع.. أسرع وصفة لتطويل الرموش بمكون واحد طبيعي

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تطويل الرموش

تبحث الفتيات دائما على وصفات طبيعية تساعدهن على تطويل الرموش بطريقة فعالة دون أن تتكلف مصاريف باهظة، لذلك قدم موقع "thehealthsite" وصفة سحرية تساعد على تطويل الرموش في أسبوع واحد فقط.

زيت الخروع
كان زيت الخروع جزءًا من عالم الجمال على مر العصور، يتم استخدامه لعلاج حروق الشمس وتقليل علامات الشيخوخة وما إلى ذلك، ستسعد بمعرفة أن إكسير الجمال السهل والسعر المعقول يمكن أن يصنع العجائب لرموشك أيضًا.

يحتوي زيت الخروع على حمض الريسينوليك الذي يساعد في تساقط الشعر، ولكنه يرتبط أيضًا بالجفاف، لذا استشر الطبيب قبل وضع الزيت.

طريقة الاستخدام:
خذ ملعقة كبيرة من زيت الخروع المعصور على البارد.
ضعيها بقطعة قطن بعد تنظيف رموشك بالماء وتجفيفها.
احتفظي بالزيت طوال الليل واشطفه في الصباح.
تجنب دخول الزيت في العين.

المصدر: موقع "thehealthsite"

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