أعلن الإعلامي محمد الباز إصابة الدكتور صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بفيروس كورونا، مؤكدا أن صفوت الشريف حالته الآن حرجة .
وناشد «الباز» خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية ومنظمة وزارة الصحة العالمية، موضحا أن الأطقم الطبية تعمل الآن في المستشفيات واقسام العزل في وقت صعب جدا مع إصابات فيروس كورونا، خاصة في مستشفى وفته.
من ناحية أخرى قال أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الفترة الحالية شهدت زيادة كبيرة فى أعداد الإصابة بكورونا فى العالم كله، وجميع الدول تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة أزمة الفيروس.
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التعليقات على حالته حرجة .. الباز : صفوت الشريف أصيب بـ كورونا
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