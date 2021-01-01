حالته حرجة .. الباز : صفوت الشريف أصيب بـ كورونا

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صورة الخبر: الدكتور صفوت الشريف
الدكتور صفوت الشريف

أعلن الإعلامي محمد الباز إصابة الدكتور صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق بفيروس كورونا، مؤكدا أن صفوت الشريف حالته الآن حرجة .

وناشد «الباز» خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية ومنظمة وزارة الصحة العالمية، موضحا أن الأطقم الطبية تعمل الآن في المستشفيات واقسام العزل في وقت صعب جدا مع إصابات فيروس كورونا، خاصة في مستشفى وفته.

من ناحية أخرى قال أشرف عقبة ، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس، إن الفترة الحالية شهدت زيادة كبيرة فى أعداد الإصابة بكورونا فى العالم كله، وجميع الدول تتخذ كافة الإجراءات والتدابير لمواجهة أزمة الفيروس.

أوضح أشرف عقبة، ، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الأعداد بنسبة كبيرة نتيجة دخول فصل الشتاء وزيادة أعداد المخالطين للمصابين بالفيروس، لافتًا إلى أنه مع بداية استخدام اللقاحات ستقل نسبة الإصابة ومن ثم يمكن السيطرة على نسبة الإصابة وحصرها.

أكد أشرف عقبة، أن اللقاحات تضيف أسلوب وقاية جديدا على عكس الأساليب المتبعة المعتادة ، مضيفًا أن اللقاح وسيلة فعالة وقوية فى تقليل نسبة الإصابات ولابد من التزام الناس بالإجراءات الاحترازية حتى نستطيع تقليل نسبة المخالطين والخروج من الأزمة بأقل الخسائر.

أشار رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس ،الى أن الصين حققت نجاحا كبيرا في عمل انحسار لنسبة المصابين بالفيروس بسبب زيادة درجة الوعى لدى المواطنين والتزامهم بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية.

المصدر: elbalad

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