

الزمالك يهزم انبي 2-1 فى الدوري .. فيديو الزمالك يهزم انبي 2-1 فى الدوري .. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزا على نظيره فريق إنبي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار الجولة الخامسة للدوري على ملعب استاد بتروسبورت ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 10 نقاط ويتجمد رصيد الفريق البترولى عند النقطة الرابعة.



أحرز ثنائية الزمالك أشرف بن شرقي ويوسف أوباما فيما سجل هدف انبي الوحيد رامي صبري.



بدأ اللقاء بهجوم من لاعبى انبي وحصل الفريق البترولى على ركلة حرة سددها جون أوكوى مهاجم الفريق أعلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك.

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واحتسب محمد الصباحي حكم اللقاء ركلة حرة ضد لاعب انبي بعد عرقلته لاعب الزمالك وحصل أشرف بن شرقي على ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة بعد اصطدام أحد مدافعى انبي باللاعب المغربي داخل منطقة الجزاء وسددها بن شرقي محرزا الهدف الأول للفارس الأبيض.وجرت محاولات من كريم فؤاد من الجبهة اليسرى لاختراق دفاعات الزمالك فيما اعتمد لاعبو الفارس الأبيض على التمريرات القصيرة على الأرض لمحاولة خلخلة دفاعات الفريق البترولى.أرسل فى الدقيقة العاشرة إمام عاشور كرة طولية خلف مدافعى انبى فشل أحمد فتوح فى السيطرة عليها وينجح حارس انبي فى الإمساك بالكرة وسقط عمر السعيد فى الدقيقة 11 على الأرض عقب اصطدامه بلاعب انبي عبدالرحمن عامر ليخضع إلى العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للزمالك.ومرر حمزة المثلوثى كرة عرضية فى الدقيقة 14 نجحت دفاعات انبي فى إبعادها عن منطقة الجزاء وسدد فى الدقيقة 15 محمد المرسي كرة قوية من أمام منطقة الجزاء أمسك بها محمد أبوجبل حارس الزمالك بسهولة.واضطر محمد الصباحي حكم اللقاء لإيقاف المباراة بعد سقوط لاعب الزمالك على الأرض بعد احتكاكه مع كريم فؤاد وتم إستئناف اللعب مجددا بعدها واعتمد الثنائى ريكو وكريم فؤاد على محاولة اختراق الجبهة اليسرى التى تواجد بها التونسي حمزة المثلوثى.ولاحت فى الدقيقة 22 فرصة حقيقية للاعبي انبي وسدد رامى صبرى كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدت لها دفاعات الفارس الأبيض ومرر كريم فؤاد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 24 سددها رامي صبرى بجوار مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.وحذر محمد الصباحي حكم اللقاء الجهاز الفنى لفريق انبي بقيادة حلمى طولان فى الدقيقة 29 بعد الإعتراض على القرارات التحكيمية وارسل امام عاشور فى الدقيقة 22 كرة داخل منطقة الجزاء امسك بها محمود جاد حارس الفريق البترولى.ومرر فى الدقيقة 34 كريم فؤاد من الجهة اليسرى كرة عرضية سددها محمد المرسي داخل منطقة الجزاء أعلى عارضة محمد ابو جبل حارس الزمالك بغرابة ويهدر فرصة ادراك التعادل للفريق البترولى.ونجح محمد عبدالغني فى الدقيقة 41 فى ابعاد الكرة الخطيرة التى حاول مهاجم انبي مراوغته وتهديد مرمى حارس الزمالك ومرر أحمد سيد زيزو فى الدقيقة 43 كرة سحرية سددها عمر السعيد بقوة تمر إلى جوار مرمى محمود جاد حارس انبي ليهدر تعزيز نتيجة اللقاء لصالح الفارس الأبيض وأحرز يوسف اوباما الهدف الثاني فى نهاية الشوط الأول بتسديدة رأسية قوية تسكن مرمى حارس إنبي.وشهدت مجريات الشوط الثاني بداية هجومية للاعبي انبي وراوغ احمد سيد زيزو مدافع الفريق البترولى وارسل كرة داخل منطقة الجزاء أبعدتها دفاعات المنافس.ونجح زياد بوغطاس لاعب انبي فى الحد من تحركات عمر السعيد مهاجم الزمالك وسقط محمد المرسي لاعب انبي على الارض بعد احتكاكه مع امام عاشور وأضاع احمد سيد زيزو فرصة حقيقية لإضافة الهدف الثالث فى الدقيقة 51 بعدما تلقى تمريرة من أشرف بن شرقي وسددها فى جسم محمود جاد الذى نجح فى إبعادها عن مرماه.واشهر محمد الصباحي حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد أحد أعضاء الجهاز الفني لنادى إنبي لاعتراضه على عدم إخراج لاعبى الزمالك فى الدقيقة 50 الكرة الى رمية تماس بعد إصابة محمد المرسي لاعب انبي مصابا.ولجأ فى الدقيقة 57 حلمى طولان مدرب انبي الى الدفع باللاعب مصطفى شلبي بديلا عن محمد المرسي من أجل تنشيط النواحى الهجومية ونجح حمزة المثلوثى فى الدقيقة 62 فى إبعاد احدى الكرات الخطيرة داخل منطقة الجزاء للزمالك.وأنقذ محمد أبوجبل فى الدقيقة 65 مرماه من هدف أول لصالح انبي بعدما تصدى لكرة قوية سددها ايبوكا مهاجم إنبي داخل منطقة الجزاء وأحرز رامى صبرى هجف الفريق البترولى فى الدقيقة 67 برأسية قوية تصطدم بالقائم وتسكن شباك مرمى محمد أبوجبل حارس الزمالك.ودفع باتشيكو باللاعب طارق حامد بدلا من عمرو السعيد فى الدقيقة 72 فيما دفع حلمى طولان باللاعب محمد شريف حتحوت بدلا من دينو بيتر وشهدت الدقيقة 75 اصطدام بالرأس بين احمد فتوح وكريم فؤاد اضطر خلاله محمد الصباحي حكم اللقاء إلى غيقاف المباراة لحين خضوع الثنائى الى العلاج.نشط الفريق البترولى هجوميا ورفض محمد الصباحي حكم اللقاء احتساب ركلة جزاء لصالح مصطفى شلبي بعد أداء سقوطه داخل منطقة الجزاء واحتسبها فى الدقيقة 80 ركلة مرمى ودفع مدري الزمالك باتشيكو باللاعب حسين فيصل بدلا من أحمد سيد زيزو من أجل تفعيل النواحى الهجومية.وأشهر فى الدقيقة 84 محمد الصباحي حكم اللقاء البطاقة الصفراء ضد لاعب انبي ريكو للاعتراض على القرارات التحكيمية وجرت محاولات من جانب على فوزى لاعب انبي من الجبهة اليسرى لمحاولة التوغل فى الخطوط الخلفية للزمالك وفى الدقيقة 86 دفع مدرب الزمالك باللاعب عبدالله جمعة بدلا من يوسف أوباما.