أذاعت فضائية "الحدث"، تقريرا يفيد إصابة ممرض بفيروس كورونا رغم تلقيه اللقاح.
وأوضح التقرير أن الممرض الأمريكي "ماثيو دبليو، الذي يعمل ممرض طوارئ بمدينة سان دييغو أصيب بفيروس كورونا بعد أسبوع من تلقيه لقاح "فايزر"، ضد فيروس كورونا.
وأشار التقرير أن الممرض شعر بأعراض المرض أثناء عمله في وحدة "كوفيد – 19" داخل المستشفي، حيث أصيب بقشعريرة ثم آلام في العضلات وإرهاق.
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التعليقات على إصابة ممرض بـ كورونا بعد تلقيه لقاح فايزر.. شاهد
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