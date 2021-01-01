ذكرت القناة "12" العبرية اليوم، السبت، أن هناك دولة عربية باتت تشكل خطرا استراتيجيا كبير جدا على إسرائيل.
وقالت القناة العبرية إن تلك الدولة العربية انضمت إلى محور الشر المضاد لـ إسرائيل.
وبينت القناة الـ12، أن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن اليمن انضمت إلى جبهة الشر الإيرانية، وعليه الاستعداد لمواجهتها، خاصة وأنها أصبحت في قبضة إيران.
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التعليقات على جيش الاحتلال: دولة عربية أصبحت تمثل خطرا استراتيجيا كبيرا على إسرائيل | تفاصيل
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