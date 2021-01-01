جيش الاحتلال: دولة عربية أصبحت تمثل خطرا استراتيجيا كبيرا على إسرائيل | تفاصيل

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صورة الخبر: الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

ذكرت القناة "12" العبرية اليوم، السبت، أن هناك دولة عربية باتت تشكل خطرا استراتيجيا كبير جدا على إسرائيل.

وقالت القناة العبرية إن تلك الدولة العربية انضمت إلى محور الشر المضاد لـ إسرائيل.

وبينت القناة الـ12، أن الجيش الإسرائيلي يعتبر أن اليمن انضمت إلى جبهة الشر الإيرانية، وعليه الاستعداد لمواجهتها، خاصة وأنها أصبحت في قبضة إيران.

وأوضحت القناة العبرية، أن إيران تطور طائرات دون طيار وصواريخ دقيقة في كل من العراق واليمن، وبإمكان تلك الصواريخ والطائرات الوصول إلى إسرائيل، فضلا عن تزويد إيران لأنصار الله بأسلحة حديثة، ما يعني أن اليمن باتت خطرا استراتيجيا جديدا على إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أن تل أبيب تراقب تحركات إيران في المنطقة، متوقعا أن يأتي الخطر من العراق واليمن، كما أكد أن الغواصات الإسرائيلية تبحر إلى أماكن مختلفة بعيدة وقريبة.

المصدر: القناة "12" العبرية

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