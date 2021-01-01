تطبق غدا.. تعرف على قرارات الحكومة المفروضة على مخالفي إجراءات كورونا

تبدأ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء غدًا، الأحد، في تطبيق الغرامات الفورية على المواطنين المخالفين، للإجراءات الاحترازية لـمواجهة فيروس كورونا.
وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة مدبولي خلال اجتماعها تطبيق غرامات فورية على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وعدم ارتداء الكمامات في المواصلات العامة، وأماكن العمل والمصالح الحكومية والتجمعات تقدر بـ٥٠ جنيهًا، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا الأيام الماضية، وشهدت البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم تطبيق عدد من الإجراءات التي سيتم اتباعها للحد من انتشار الفيروس.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، والتأكيد على المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
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