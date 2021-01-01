ينشر "صدى البلد" أسعار بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم، السبت 2 يناير 2021 ، داخل المزارع، وفقًا لآخر التحديثات التى أعلنتها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وسجَّل كيلو الدواجن سعرًا تراوح بين 19 و21 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.
بورصة الدواجن اليوم
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 8 جنيهات و10.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.75 جنيه والكتكوت البلدي حوالى 1.4 جنيه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 2 -1- 2021
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق