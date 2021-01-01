المربع نت – عرفنا مؤخراً أن علامة هونشي والتي تعني بالصينية “العلم الأحمر” ستدخل إلى السوق السعودي بشكل رسمي بعد استحواذ التوكيلات العالمية على وكالتها.
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وتوفرت الآن لدينا صور من أول دفعة يتم شحنها من الصين إلى السعودية، تحديداً من ميناء تيانجين بشمالي الصين. ووفق وسائل الإعلام الصينية فإن هذه هي أكبر دفعة صادرات من علامة هونشي بإجمالي 400 سيارة.
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التعليقات على “بالصور” شحن أول دفعة من سيارات هونشي الفاخرة إلى السعودية
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