توقعات بنمو مبيعات السيارات في إندونيسيا بـ 43% خلال 2021

توقعت رابطة الشركات المصنعة للسيارات في إندونيسيا ارتفاع المبيعات بنسبة 43% خلال العام المقبل.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرابطة القول اليوم الاثنين، إنها تتوقع بيع 750 ألف وحدة العام المقبل، مقارنة بـ 525 ألف وحدة العام الجاري، في ظل تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.
وقال جونجكي سوجيارتو، المسؤول المشارك في رئاسة الرابطة إن مبيعات عام 2021 تستند على افتراض أن إجمالي الناتج المحلي سوف ينمو العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 3% و4%.
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التعليقات على توقعات بنمو مبيعات السيارات في إندونيسيا بـ 43% خلال 2021
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