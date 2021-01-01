توقعات بنمو مبيعات السيارات في إندونيسيا بـ 43% خلال 2021

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توقعات بنمو مبيعات السيارات في إندونيسيا بـ 43% خلال 2021

توقعت رابطة الشركات المصنعة للسيارات في إندونيسيا ارتفاع المبيعات بنسبة 43% خلال العام المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الرابطة القول اليوم الاثنين، إنها تتوقع بيع 750 ألف وحدة العام المقبل، مقارنة بـ 525 ألف وحدة العام الجاري، في ظل تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا.

وقال جونجكي سوجيارتو، المسؤول المشارك في رئاسة الرابطة إن مبيعات عام 2021 تستند على افتراض أن إجمالي الناتج المحلي سوف ينمو العام المقبل بنسبة تتراوح ما بين 3% و4%.

المصدر: الدستور

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