

تراجع مبيعات «ماهيندرا» الهندية للسيارات فى ديسمبر تراجع مبيعات «ماهيندرا» الهندية للسيارات فى ديسمبر

تراجعت مبيعات شركة ماهيندرا الهندية للسيارات الشهر الماضي بنسبة 10.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وذكرت الشركة في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن عدد السيارات التي باعتها الشهر الماضي بلغ 35 ألفًا و187 سيارة مقابل 39 ألفًا و230 سيارة في ديسمبر 2019.



وارتفعت مبيعات الشركة من الجرارات إلى 22 ألفًا و417 وحدة مقابل 17 ألفًا و991 وحدة قبل عام، وزادت مبيعات السيارات متعددة الأغراض بنسبة سنوية تبلغ 5% إلى 16 ألفًا و50 سيارة، وأرجعت الشركة تأثر مبيعات السيارات إلى التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد.