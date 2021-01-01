بسبب كورونا .. التعليم: بدء إغلاق المدارس من اليوم حتى 20 فبراير



إغلاق المدارس إغلاق المدارس

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم السبت الموافق 2 يناير 2021 ، سيكون أول يوم في تطبيق قرار إغلاق مدارس جمهورية مصر العربية ، تنفيذا للقرارات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، الذي وجه بإستكمال الدراسة لمدة اسبوعين من المنزل اعتبارا من 2 يناير وحتى اجازة نصف العام.



وفي هذا الإطار .. شدد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، على أنه قد تم إلغاء جميع الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في المدارس هذه الفترة ، قائلا : لن يتم عقد أي امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية او ورقية او الكترونية) في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء أجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.



وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نحن نواجه وباء عالمي يقتضي الحرص الشديد في فترة الذروة وهو لب فلسفة القرارات الأخيرة التي تم إعلانها منذ ساعات بشأن اغلاق المدارس و استكمال دراسة عن بعد وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام.

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وأضاف وزير التربية والتعليم أن وضع الوباء في مصر يقتضي ان نستكمل العام الدراسي من المنزل ، باستخدام مصادر التعلم المتعددة استعدادا لامتحانات الترم الأول التي أجلناها لحماية الجميع في فترة الذروة.كما شدد الدكتور طارق شوقي على انه قد تقرر وقف جميع مجموعات التقوية التي كان يتم تنظيمها في المدارس منذ بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021.حيث قال وزير التربية والتعليم: تم وقف مجموعات التقوية على اعتبار أن كل تجمعات الطلاب ممنوعة في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء إجازة منتصف العام.وأكد الدكتور طارق شوقي ، أنه سيتم استكمال الدراسة عن بعد من خلال القنوات التعليمية و منصات التعليم الالكترونية ، ابتداء من السبت 2 يناير ، وذلك لحماية الطلاب و المعلمين و الاداريين في المدارس من خطر الاصابة بفيروس كورونا.وفي هذا الاطار ينشر موقع صدى البلد روابط المنصات الالكترونية و ترددات القنوات التعليمية لافادة الطلاب .ترددات قنوات مدرستنا التعليمية :يمكن لمن يهمه الامر ، متابعة قناة مدرستنا 1 التعليمية على تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦جدير بالذكر أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا 2 عن طريق : تردد: ١٢٢٠٦ .. الترميز: ٢٧٥٠٠ .. الاستقطاب: رأسيأما روابط جميع المنصات الإلكترونية التي اتاحتها التعليم لطلاب المدارس في العام الدراسي الجديد:منصة بنك المعرفة المصري https://www.ekb.eg/ar/homeمنصة الامتحانات الإلكترونية الخاصة بطلاب الثانوي https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jspمنصة المكتبة الرقمية "ذاكر" https://study.ekb.eg/منصة ادمودو للتواصل مع المعلمين وتقديم الأبحاث https://edmodo.org/منصة البث المباشر للحصص الافتراضية المختصة بمراجعات طلاب الإعدادية وصفوف الثانوية https://stream.moe.gov.egرابط قناة مصر التعليمية على يوتيوب https://www.youtube.com/user/kafyvideoبوابة إدارة التعليم والمناهج على بنك المعرفة المصري https://lms.ekb.eg/بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم http://elearning1.moe.gov.eg/