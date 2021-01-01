

فوائد مهمة لتناول السمك مرتين أسبوعيًا فوائد مهمة لتناول السمك مرتين أسبوعيًا

أكدت الأبحاث أن السمك يقي من الأزمات القلبية ويقلل من فرص تصلب الشرايين وانسدادها، وتلك النظرية أكدت أن زيت السمك، يعمل كمضاد يمنع حدوث الجلطات الدموية.



وأكد د. ألكسندر ليف، أن تنظيم نبض القلب هو العامل الأهم لإنقاذ الناس، وهذا ما يضمنه أكل السمك، وإن أكل السمك مرتين في الأسبوع، يمكن أن يقي من الموت بالسكتة القلبية.





قد يعجبك أيضا...

وقد يتعرض نحو 250 ألف شخص في الولايات المتحدة سنوياً إلى انقباضات غير منتظمة لعضلة القلب أو اختلالها المفاجئ، قد تحدث هذه الحالة من دون أن يكون المرء قد تعرض لإصابة سابقة بمرض القلب.وقد بينت الأبحاث أن تكرار حدوث هذه الحالات يكون أقل بكثير عند الأشخاص الذين يأكلون السمك، كما يفيد تقرير صدر عن الباحثين بجامعة هارفارد عن الصحة، بأن الرجال الذين يأكلون 30 غراماً من السمك مرة واحدة في الأسبوع على الأقل يقل عندهم خطر الوفاة المباغتة بمرض القلب، مقارنة بالذين يأكلون السمك مرة في الشهر.والجدير بالذكر أن هذه الدراسة تابعت الحالة الصحية لـ 20551 طبيباً من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و 84 سنة.واكتشف الباحثون أن تناول أكثر من حصة واحدة من السمك، مرة واحدة في الأسبوع، لا تأثير له على مدى تراجع خطر الإصابة بالسكتة. فحصة واحدة، أسبوعياً تكفي لتأمين الوقاية فقط.و إذا كنت قد تعرضت لنوبة قلبية فيمكنك أن تقي نفسك من الإصابة بنوبة أخرى إذا تناولت السمك مرتين في الأسبوع، إضافة إلى الكثير من الخضار والفواكه، وهذا أفضل من الاكتفاء باتباع النصيحة التقليدية التي تدعوك إلى التقليل من كمية الدهون التي تتناولتها.