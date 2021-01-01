غلق طريق العين السخنة بسبب الشبورة الكثيفة

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غلق طريق العين السخنة بسبب الشبورة الكثيفة

قررت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق العين السخنة، أمام حركة السيارات، لوجود شبورة كثيفة.

ووجهت الإدارة، عدة إرشادات توعوية لقائدي السيارات، خلال الشبورة وهي: استخدم الأنوار الخافتة «الضوء المنخفض»، وليس الأنوار المبهرة «الضوء العالي»، لكون الحزم الضوئية الصادرة عن الضوء المبهر، ترتد إليك ولا توفر لك رؤية جيدة، كما يعتقد البعض.

كما نصحت الإدارة، باستخدم الأنوار التحذيرية «الانتظار»، حتى تكون مرئياً للمركبات الأخرى قدر المستطاع أثناء الشبورة، مع ضرورة السير بسرعة بطيئة أثناء الشبورة، والحفاظ على المسافة التى بينك وبين سيارتك، وتجنب تغيير وضع السير، إلا عند الضرورة القصوى.



وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور، حفاظا علي سلامتهم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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