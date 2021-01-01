

طريقة تحضير المروزية المغربية طريقة تحضير المروزية المغربية

طريقة تحضير المروزية المغربية من أشهر وصفات الطعام التي تعتمد في الأصل على استخدام الطاجن، حيث تقدم في المناسبات والأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك، وتزود بخليط من الأعشاب والفواكه المجففة، وتشتهر بها دول المغرب العربي، كما أنها تمتاز بمذاقها الحلو والمالح، وتستغرق عدة ساعات حتى تصبح جاهزة للتقديم.



طريقة تحضير المروزية المغربية

المكونات

2 كيلو من اللحم المقطع

بصلة كبيرة مفرومة

ربع كيلو من الزبيب

150 جراما من اللوز المقطع

نصف كوب من زيت الزيتون

ربع كوب من السكر البودر

نصف كوب من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة زبدة سائلة

ملعقة من البهارات المغربية

نصف ملعقة كبيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

3 أعواد من القرفة

2 ورقة من ورق الغار

لتر واحد من الماء



الطريقة

أحضري إناء كبيرا وضعي به بصلة كبيرة مفرومة ونصف كوب من زيت الزيتون والملح وورق الغار وقلبي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي إليه ملعقة الزبدة واللحم ومقدار الماء وقلبي تلك المكونات جيدًا، وبعد ذلك أغلقي الإناء بشكل محكم لمدة 3 ساعات حتى يصبح اللحم ناضجًا.

ضعي ربع كيلو من الزبيب وربع كوب من السكر البودر ونصف كوب من العسل الأبيض ومقدار اللوز على المرق حتى يصبح كثيفًا، وأضيفي إلى اللحم البهارات المغربية المكونة من الزعفران والحبهان والفلفل الأبيض واليانسون المطحون والقرنفل البودر والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب البودر والزنجبيل والكراوية وحبة البركة والورد الجاف البودر، واتركي تلك المكونات لتغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم ارفعيها من على النار لتبرد.

زيني المروزية المغربية باللوز المقطع ومقدار من الزبيب وقدميها بعد نزع ورق الغار منها مع سلطة الخضار والأرز.

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طريقة تحضير المروزية المغربيةالمكوناتكيلو ونصف من اللحم الضأنملعقتان صغيرتان من البهارات المغربيةملعقتان صغيرتان من الزنجبيل البودرملعقة صغيرة ونصف من الملحملعقة من الفلفل الأسودنصف ملعقة صغيرة من الكركمنصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودرمكونات الصوصحبتان من البصل المفروم3 فصوص من الثوم المفرومعودان من القرفةنصف كوب من الزبدة3 أكواب من المياهنصف كوب من الزبيبنصف كوب من العسلملعقة صغيرة من القرفة البودرنصف كوب من اللوز المقطعالطريقةقومي بتتبيل كيلو ونصف من لحم الضأن لمدة يوم كامل بالبهارات المغربية وملعقتين صغيرتين من الزنجبيل البودر وملعقة صغيرة ونصف من الملح وملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر، وضعي نصف كوب من اللوز المقطع في مقدار من الزيت ليتم تحميصه واتركيه ليبرد.أحضري إناء وضعي به الزبيب والماء وقومي بتصفيته واتركيه جانبًا، وأضيفي الثوم والزبدة والبصل إلى اللحم المتبل في إناء عميق، ثم ضعي عود القرفة وأغلقي الإناء بشكل محكم واتركيه ليغلي لمدة ربع ساعة على نار متوسطة وقلبيه باستمرار، ثم أضيفي 3 أكواب من الماء واتركي اللحم لكي ينضج.ضعي نصف كوب من العسل ونصف كوب من الزبيب والقرفة ومقدارا من الماء إلى إناء اللحم واتركيه على نار هادئة ليغلي لمدة 30 دقيقة وحتى يصبح قوام الصوص متماسكا.انزعي عود القرفة من المروزية وقدميها في طبق التقديم، واسكبي الصوص المتماسك فوق اللحم وزينيها باللوز ومقدار من الزبيب.طريقة تحضير المروزية المغربية بدون بصلالمكوناتكيلو من اللحمربع كيلو من الزبيبمقدار من اللوز المحمص للتزييننصف كوب من العسل الأبيضربع كوب من الزيتمقدار من الماءنصف ملعقة من الزعفرانملعقة صغيرة من الزنجبيلملعقة صغيرة ونصف من الفلفل الأسودملعقة ونصف من البهارات2 عود من القرفةملعقة من القرفة البودرملعقة من الملحالطريقةقومي بتتبيل اللحم بجميع البهارات المذكورة ونصف كوب من العسل الأبيض وكوب من الماء واتركيه لمدة ليلة أو يومين في الثلاجة، ثم أخرجيه وضعيه في وعاء الضغط.وأضيفي أعواد القرفة ومقدارا من الزيت والماء ومقدارا قليلا من الملح، واتركي تلك المكونات لتغلي لمدة 40 دقيقة على نار هادئة.افتحي الوعاء وضعي ملعقة من القرفة البودر ونصف كوب من العسل الأبيض وربع كوب من الزيت، واتركي اللحم حتى يصبح جافا، ثم زينيه بمقدار من اللوز المحمص.