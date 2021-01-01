طريقة تحضير المروزية المغربية
طريقة تحضير المروزية المغربية من أشهر وصفات الطعام التي تعتمد في الأصل على استخدام الطاجن، حيث تقدم في المناسبات والأعياد وخاصة عيد الأضحى المبارك، وتزود بخليط من الأعشاب والفواكه المجففة، وتشتهر بها دول المغرب العربي، كما أنها تمتاز بمذاقها الحلو والمالح، وتستغرق عدة ساعات حتى تصبح جاهزة للتقديم.
طريقة تحضير المروزية المغربية
المكونات
2 كيلو من اللحم المقطع
بصلة كبيرة مفرومة
ربع كيلو من الزبيب
150 جراما من اللوز المقطع
نصف كوب من زيت الزيتون
ربع كوب من السكر البودر
نصف كوب من العسل الأبيض
ملعقة كبيرة زبدة سائلة
ملعقة من البهارات المغربية
نصف ملعقة كبيرة من الملح
نصف ملعقة صغيرة من الكركم
3 أعواد من القرفة
2 ورقة من ورق الغار
لتر واحد من الماء
الطريقة
أحضري إناء كبيرا وضعي به بصلة كبيرة مفرومة ونصف كوب من زيت الزيتون والملح وورق الغار وقلبي البصل حتى يذبل، ثم أضيفي إليه ملعقة الزبدة واللحم ومقدار الماء وقلبي تلك المكونات جيدًا، وبعد ذلك أغلقي الإناء بشكل محكم لمدة 3 ساعات حتى يصبح اللحم ناضجًا.
ضعي ربع كيلو من الزبيب وربع كوب من السكر البودر ونصف كوب من العسل الأبيض ومقدار اللوز على المرق حتى يصبح كثيفًا، وأضيفي إلى اللحم البهارات المغربية المكونة من الزعفران والحبهان والفلفل الأبيض واليانسون المطحون والقرنفل البودر والفلفل الأسود والقرفة وجوزة الطيب البودر والزنجبيل والكراوية وحبة البركة والورد الجاف البودر، واتركي تلك المكونات لتغلي على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم ارفعيها من على النار لتبرد.
زيني المروزية المغربية باللوز المقطع ومقدار من الزبيب وقدميها بعد نزع ورق الغار منها مع سلطة الخضار والأرز.
طريقة تحضير المروزية المغربية
المكونات
كيلو ونصف من اللحم الضأن
ملعقتان صغيرتان من البهارات المغربية
ملعقتان صغيرتان من الزنجبيل البودر
ملعقة صغيرة ونصف من الملح
ملعقة من الفلفل الأسود
نصف ملعقة صغيرة من الكركم
نصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر
مكونات الصوص
حبتان من البصل المفروم
3 فصوص من الثوم المفروم
عودان من القرفة
نصف كوب من الزبدة
3 أكواب من المياه
نصف كوب من الزبيب
نصف كوب من العسل
ملعقة صغيرة من القرفة البودر
نصف كوب من اللوز المقطع
الطريقة
قومي بتتبيل كيلو ونصف من لحم الضأن لمدة يوم كامل بالبهارات المغربية وملعقتين صغيرتين من الزنجبيل البودر وملعقة صغيرة ونصف من الملح وملعقة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الزعفران البودر، وضعي نصف كوب من اللوز المقطع في مقدار من الزيت ليتم تحميصه واتركيه ليبرد.
أحضري إناء وضعي به الزبيب والماء وقومي بتصفيته واتركيه جانبًا، وأضيفي الثوم والزبدة والبصل إلى اللحم المتبل في إناء عميق، ثم ضعي عود القرفة وأغلقي الإناء بشكل محكم واتركيه ليغلي لمدة ربع ساعة على نار متوسطة وقلبيه باستمرار، ثم أضيفي 3 أكواب من الماء واتركي اللحم لكي ينضج.
ضعي نصف كوب من العسل ونصف كوب من الزبيب والقرفة ومقدارا من الماء إلى إناء اللحم واتركيه على نار هادئة ليغلي لمدة 30 دقيقة وحتى يصبح قوام الصوص متماسكا.
انزعي عود القرفة من المروزية وقدميها في طبق التقديم، واسكبي الصوص المتماسك فوق اللحم وزينيها باللوز ومقدار من الزبيب.
طريقة تحضير المروزية المغربية بدون بصل
المكونات
كيلو من اللحم
ربع كيلو من الزبيب
مقدار من اللوز المحمص للتزيين
نصف كوب من العسل الأبيض
ربع كوب من الزيت
مقدار من الماء
نصف ملعقة من الزعفران
ملعقة صغيرة من الزنجبيل
ملعقة صغيرة ونصف من الفلفل الأسود
ملعقة ونصف من البهارات
2 عود من القرفة
ملعقة من القرفة البودر
ملعقة من الملح
الطريقة
قومي بتتبيل اللحم بجميع البهارات المذكورة ونصف كوب من العسل الأبيض وكوب من الماء واتركيه لمدة ليلة أو يومين في الثلاجة، ثم أخرجيه وضعيه في وعاء الضغط.
وأضيفي أعواد القرفة ومقدارا من الزيت والماء ومقدارا قليلا من الملح، واتركي تلك المكونات لتغلي لمدة 40 دقيقة على نار هادئة.
افتحي الوعاء وضعي ملعقة من القرفة البودر ونصف كوب من العسل الأبيض وربع كوب من الزيت، واتركي اللحم حتى يصبح جافا، ثم زينيه بمقدار من اللوز المحمص.
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