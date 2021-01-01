بعد تأجيل الامتحانات .. خطوات دفع المصروفات إلكترونيًا بتجارة عين شمس

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صورة الخبر: جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس بدء العمل بنظام دفع المصروفات للطالب إلكترونيًا عن طريق خدمتي فوري او الدفع بكروت الفيزا عن طريق بنك مصر مشيرا الي انه لم يقبل دفع المصروفات في خزينة الكلية ويمكن للطلاب معرقة التفاصيل من خلال هذا اللينك http://bit.ly/3gUJ5vH

كما نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اعلانا مهما للطلاب بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021 واستمرارها اونلاين .

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وأضافت كلية التجارة أنه بناء على القرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات اليوم 31 ديسمبر 2020 تقرير مايلي :

_ تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021، لما بعد انتهاء اجازة نصف العام في 20 فبراير 2021.

_ تأجيل استكمال امتحانات برنامج الشراكة مع جامعة كيين الامريكية والتي بدأت بالفعل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام في 20 فبراير 2021.

_ استكمال تدريس المناهج الدراسية اونلاين اعتبارا من يوم السبت 2 يناير 2021 وحتى بداية اجازة منتصف العام الدراسي .
_ تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 16 يناير وحتى 20 فبراير 2021.

المصدر: elbalad

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