أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس بدء العمل بنظام دفع المصروفات للطالب إلكترونيًا عن طريق خدمتي فوري او الدفع بكروت الفيزا عن طريق بنك مصر مشيرا الي انه لم يقبل دفع المصروفات في خزينة الكلية ويمكن للطلاب معرقة التفاصيل من خلال هذا اللينك http://bit.ly/3gUJ5vH
كما نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اعلانا مهما للطلاب بشأن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020_2021 واستمرارها اونلاين .
اقرأ أيضا : وزير التعليم: أغلقنا المدارس وأجلنا الامتحانات بسبب ذروة كورونا
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بعد تأجيل الامتحانات .. خطوات دفع المصروفات إلكترونيًا بتجارة عين شمس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق