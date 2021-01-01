فرجاني ساسي: لقد طفح الكيل



فرجاني ساسي فرجاني ساسي

وجه فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك، رسالة غامضة، عبر حسابه الشخصي إنستجرام.



وكتب ساسي ضاحكا عبر "ستوري" إنستجرام: "لقد طفح الكيل" مع إشارة لطارق حامد زميله في الفريق والذي كتب هذه الجملة في وقت سابق.



وقرر باتشيكو المدير الفني للزمالك استبعاد ساسي من مواجهة الفريق أمام إنبي، غدًا السبت، على ملعب بتروسبورت، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

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وأشتكى ساسي من الإصابة بشد في العضلة الضامة، وهو ما دفع البرتغالي جايمي باتشيكو، لاستبعاده من مواجهة الغد.وفتحت إدارة القلعة البيضاء مؤخرا ملف التجديد لساسي، لكن اللاعب اشترط الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، قبل توقيع العقود الجديدة.ونجح مسؤولو الزمالك في توفير المستحقات المتأخرة للاعب، لكن الدحيل القطري يسعى لإقناعه بالانضمام لصفوفه، في يناير الحالي، والمشاركة معه في كأس العالم للأندية.