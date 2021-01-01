نشبت مشادة قوية عقب نهاية لقاء الأهلي ووادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بالسلام، بالجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.
ودخل حسين الشحات في مشادة قوية بجانب زميله المغربي بدر بانون، مع بعض لاعبي وادي دجلة والمترجم أحمد حافظ عقب نهاية اللقاء.
واتهم حسين الشحات، لاعبي وادي دجلة بتعمد إهدار الوقت، والتباطؤ في اللعب، وكثرة السقوط على أرض الملعب.
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التعليقات على خناقة شوارع بعد مباراة الأهلي ودجلة .. تفاصيل مثيرة
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