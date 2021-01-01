خناقة شوارع بعد مباراة الأهلي ودجلة .. تفاصيل مثيرة

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مباراة الأهلي ودجلة

نشبت مشادة قوية عقب نهاية لقاء الأهلي ووادي دجلة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بالسلام، بالجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

ودخل حسين الشحات في مشادة قوية بجانب زميله المغربي بدر بانون، مع بعض لاعبي وادي دجلة والمترجم أحمد حافظ عقب نهاية اللقاء.

واتهم حسين الشحات، لاعبي وادي دجلة بتعمد إهدار الوقت، والتباطؤ في اللعب، وكثرة السقوط على أرض الملعب.

وتدخل لاعبو الفريقين لإنهاء المشادة سريعا قبل أن تتطور، خاصة في ظل حالة العصبية التي ظهر عليها بعض اللاعبين.

وأوقف وادي دجلة انتصارات مضيفه الأهلي، واقتنص تعادلا مثيرا بدون أهداف، ضمن الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز.

وتعادل الأهلي بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري، مع مدربه بيتسو موسيماني، ورفع رصيده إلى 10 نقاط محتلا المركز الثاني.

وارتفع رصيد وادي دجلة، بقيادة مديره الفني اليوناني نيكوديموس بابافاسيلو، إلى 5 نقاط في المركز التاسع.

المصدر: elbalad

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