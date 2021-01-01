بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

آخر الأخبارالأسرة والطفل › بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

صورة الخبر: تنظيف الفرن
تنظيف الفرن

كشف تقرير جديد عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن وصفة سحرية للتخلص من دهون الفرن بطريقة فورية ومكونات بسيطة ورخيصة.

وأفاد التقرير أن يجب أولًا تسخين الفرن مسبقًا لتليين الشحوم بالداخل، لكنه حذر من التأكد من أنه ليس ساخنًا جدًا لتجنب الاحتراق.

وتابع التقرير أن يجب رش كمية كبيرة من بيكربونات الصودا على باب الفرن - والذي يُعرف بأنه منتج بديل طبيعي لاستخدام المواد الكيميائية المشتراة.

ثم قم بشطف الفراكة تحت الماء لبضع ثوان قبل دعكها في الفرن.

أسرار تنظيف الفرن :
استخدم إسفنجة غير قابلة للخدش لتنظيف رغوة الصابون من شاشة الدش بسهولة.

استخدم دائمًا ممسحة لإزالة الماء ثم "تلميع" الزجاج أو جففه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة للحصول على نتائج لامعة.

يعمل سائل غسيل الأطباق والماء بشكل جيد جدًا لتنظيف النوافذ.

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
1079

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager