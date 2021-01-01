بمكونات رخيصة.. أسهل طريقة لتنظيف الفرن

كشف تقرير جديد عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية، عن وصفة سحرية للتخلص من دهون الفرن بطريقة فورية ومكونات بسيطة ورخيصة.
وأفاد التقرير أن يجب أولًا تسخين الفرن مسبقًا لتليين الشحوم بالداخل، لكنه حذر من التأكد من أنه ليس ساخنًا جدًا لتجنب الاحتراق.
وتابع التقرير أن يجب رش كمية كبيرة من بيكربونات الصودا على باب الفرن - والذي يُعرف بأنه منتج بديل طبيعي لاستخدام المواد الكيميائية المشتراة.
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