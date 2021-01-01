لإنقاص الوزن بنجاح .. 5 نصائح تساعدك في رحلتك

لإنقاص الوزن بنجاح
التخلص من الوزن الزائد قد يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة وأبرزها السكري والقلب، واللذان يعتبران من أمراض العصر، ولكن قد تفقد العزيمة عند بداية المشوار في فقدان الوزن بسبب الحرمان من بعض الأطعمة التي تفضلها، أو لكثرة المغريات من حولك، والسبب الأكثر أهمية هو التوقف عن نزول الوزن في مرحلة من مراحل اتباع الرجيم.
قال معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية، إن السر في الاستمرار في رحلة التخلص من الوزن الزائد، لنهاية الطريق، يتلخص في الإلتزام ببعض النصائح، ومعرفة بعض الأسرار التي تساعم على تهيئة النفس.
وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها خلال الرجيم والتي تساهم في الإستمرار، وتمنع من فقدان العزيمة والإصرار الذي بدأنا به، ومن أبرزها:
1- الاعتراف بوجود مشكلة :
فلا بد أن تعترف أنك تأكل كميات كبيرة، أو تعتمد على نوعية طعام غير صحية كثير السعرات الحرارية قليلة الفائدة، فإذا كنت تريد النجاح، واجه نفسك أولًا بوجود مشكلة كي تستطيع حلها.
2- اتخاذ الخطوات الجدية لحل هذه المشكلة :
ويمكن القيام بهذه الخطوة عبر اتباع حمية غذائية متوازنة وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وفي هذه الأثناء حاول وضع هدف كبير على المدى البعيد، وهدف قصير كي لا تصاب بالإحباط، مع مخالطة الأشخاص الإيجابيين، ليعطوك تحفيزًا لاستكمال الطريق، وابتعد عن الأشخاص السلبيين أصحاب الطاقة السلبية، وتذكر أن منطقة الراحة لا يوجد فيها إبداع، والإبداع يوجد عندما تتعلم أكثر مما أتقنته، ولذلك لا بد من الاستعانة بمتخصص للوصول إلى منطقة إبداعك.
3- إذا لم تتعثر أثناء رحلتك، فأنت في الطريق الخطأ
إن التطبيق العملي للهدف دائمًا يصاحبه عقبات، والمطلوب منك عندما تتعثر أن تستكمل طريقك، وألا تستسلم لهذه العقبات، فعند بلوغك هدفك، تتلاشى جميع الصعاب والعقبات التي مررت بها، وتصبح نقاط قوة.
4- مواجهة المشاعر السلبية :
تذكر دائمًا لماذا بدأت مشوارك، وجدد هدفك، وتذكر المسافة التي قطعتها، وتذكر أن الحياة الصحية لم تصبح اختيارية بعد اليوم، فإن لم تبدأ بها سوف تجبر عليها يومًا ما.
5- سر الـ 40 يومًا :
يقول علماء النفس: إن السلوك الإيجابي يستغرق 40 يومًا من الالتزام بتنفيذه ليصبح عادة، وكذلك الإقلاع السلوك السيئ يستغرق 40 يومًا من الاستمرار، حتى تقلع عنه تمامًا، ولذلك أنصحك بالصبر والاستمرار.
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