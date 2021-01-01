لإنقاص الوزن بنجاح .. 5 نصائح تساعدك في رحلتك



لإنقاص الوزن بنجاح لإنقاص الوزن بنجاح

التخلص من الوزن الزائد قد يحميك من الإصابة بالأمراض المزمنة وأبرزها السكري والقلب، واللذان يعتبران من أمراض العصر، ولكن قد تفقد العزيمة عند بداية المشوار في فقدان الوزن بسبب الحرمان من بعض الأطعمة التي تفضلها، أو لكثرة المغريات من حولك، والسبب الأكثر أهمية هو التوقف عن نزول الوزن في مرحلة من مراحل اتباع الرجيم.



قال معتز القيعي أخصائي التغذية واللياقة البدنية، إن السر في الاستمرار في رحلة التخلص من الوزن الزائد، لنهاية الطريق، يتلخص في الإلتزام ببعض النصائح، ومعرفة بعض الأسرار التي تساعم على تهيئة النفس.



وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ان هناك بعض الخطوات التي يمكن اتباعها خلال الرجيم والتي تساهم في الإستمرار، وتمنع من فقدان العزيمة والإصرار الذي بدأنا به، ومن أبرزها:

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1- الاعتراف بوجود مشكلة :فلا بد أن تعترف أنك تأكل كميات كبيرة، أو تعتمد على نوعية طعام غير صحية كثير السعرات الحرارية قليلة الفائدة، فإذا كنت تريد النجاح، واجه نفسك أولًا بوجود مشكلة كي تستطيع حلها.2- اتخاذ الخطوات الجدية لحل هذه المشكلة :ويمكن القيام بهذه الخطوة عبر اتباع حمية غذائية متوازنة وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وفي هذه الأثناء حاول وضع هدف كبير على المدى البعيد، وهدف قصير كي لا تصاب بالإحباط، مع مخالطة الأشخاص الإيجابيين، ليعطوك تحفيزًا لاستكمال الطريق، وابتعد عن الأشخاص السلبيين أصحاب الطاقة السلبية، وتذكر أن منطقة الراحة لا يوجد فيها إبداع، والإبداع يوجد عندما تتعلم أكثر مما أتقنته، ولذلك لا بد من الاستعانة بمتخصص للوصول إلى منطقة إبداعك.3- إذا لم تتعثر أثناء رحلتك، فأنت في الطريق الخطأإن التطبيق العملي للهدف دائمًا يصاحبه عقبات، والمطلوب منك عندما تتعثر أن تستكمل طريقك، وألا تستسلم لهذه العقبات، فعند بلوغك هدفك، تتلاشى جميع الصعاب والعقبات التي مررت بها، وتصبح نقاط قوة.4- مواجهة المشاعر السلبية :تذكر دائمًا لماذا بدأت مشوارك، وجدد هدفك، وتذكر المسافة التي قطعتها، وتذكر أن الحياة الصحية لم تصبح اختيارية بعد اليوم، فإن لم تبدأ بها سوف تجبر عليها يومًا ما.5- سر الـ 40 يومًا :يقول علماء النفس: إن السلوك الإيجابي يستغرق 40 يومًا من الالتزام بتنفيذه ليصبح عادة، وكذلك الإقلاع السلوك السيئ يستغرق 40 يومًا من الاستمرار، حتى تقلع عنه تمامًا، ولذلك أنصحك بالصبر والاستمرار.