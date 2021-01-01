5 أطعمة تساعدك في علاج فقر الدم خلال أيام



علاج فقر الدم خلال أيام علاج فقر الدم خلال أيام

عادة ما يحدث فقر الدم عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وتحدث هذه الحالة بشكل أساسي بسبب فقدان الدم ، أو تدمير خلايا الدم الحمراء ، أو عدم قدرة جسمك على إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء.



هناك أنواع عديدة من فقر الدم، النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد .



تحتوي خلايا الدم الحمراء على بروتين يسمى الهيموجلوبين، الهيموغلوبين مليء بالحديد، بدون كمية كافية من الحديد ، لا يستطيع جسمك إنتاج الهيموجلوبين الذي يحتاجه لإنتاج خلايا دم حمراء كافية لتوصيل الدم الغني بالأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

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نقص حمض الفوليك و فيتامين B-12 قد يؤثر أيضا قدرة الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء، إذا لم يتمكن جسمك من معالجة B-12 بشكل صحيح ، فقد تصاب بفقر الدم الخبيث .كما إن اتباع نظام غذائي غني بالحديد وفيتامين ب وفيتامين ج مثل الخطة أدناه مهم إذا كنت تعاني من فقر الدم، ووفقا لموقع "healthline" إليكم ابرز الأطعمة التي تساعد على علاج فقر الدم..يساعد فيتامين ج معدتك على امتصاص الحديد، قد يؤدي تناول الخضار الورقية مع الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال والفلفل الأحمر والفراولة إلى زيادة امتصاص الحديد، تعتبر بعض الخضر مصادر جيدة لكل من الحديد وفيتامين ج ، مثل الكرنب الأخضر والسلق السويسري.تحتوي جميع اللحوم والدواجن على حديد الهيم، أفضل المصادر هي اللحوم الحمراء ولحم الضأن ولحم الغزال، الدواجن والدجاج بكميات أقل.توفر بعض المأكولات البحرية حديد الهيم، ويعتبر المحار والاسكالوب وسرطان البحر والجمبري مصادر جيدة، تحتوي معظم الأسماك على الحديد.العديد من الأطعمة مدعمة بالحديد، أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي إذا كنت نباتيًا أو تكافح لتناول مصادر أخرى من الحديد:عصير برتقال مدعمالحبوب الجاهزة للأكل المدعمةالأطعمة المصنوعة من الدقيق المكرر المدعم مثل الخبز الأبيضالمعكرونة المدعمةالأطعمة المصنوعة من دقيق الذرة المقوىأرز أبيض مدعمالفاصوليا هي مصدر جيد للحديد للنباتيين وآكلي اللحوم على حد سواء، كما أنها غير مكلفة ومتعددة الاستخدامات.تعد العديد من أنواع المكسرات والبذور مصادر جيدة للحديد، طعمها رائع بمفردها أو مع رشها على السلطات أو الزبادي.