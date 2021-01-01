ما مصير مجموعات التقوية بعد إلغاء الحضور بالمدارس ؟ وزير التعليم يجيب



وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم

مصير مجموعات التقوية بعد إلغاء الحضور بالمدارس .. أمر مازال يشغل بال عدد من طلاب المدارس في مصر و اولياء امورهم بعد صدور قرارات رسمية بإغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات لما بعد اجازة نصف السنة.



ومن جانبه حسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مصير مجموعات التقوية بعد إلغاء الحضور بالمدارس ، حيث قال : لقد تقرر وقف جميع مجموعات التقوية التي كان يتم تنظيمها في المدارس منذ بدء العام الدراسي الحالي 2020/2021.



وبرر وزير التربية والتعليم قرار وقف مجموعات التقوية بعد إلغاء الحضور بالمدارس ، قائلا : لقد تم وقف مجموعات التقوية على اعتبار أن كل تجمعات الطلاب أصبحت في هذه المرحلة ممنوعة في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء إجازة منتصف العام.

قد يعجبك أيضا...

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: نحن نواجه وباء عالمي يقتضي الحرص الشديد في فترة الذروة وهو لب فلسفة القرارات الأخيرة التي تم إعلانها منذ ساعات بشأن اغلاق المدارس و استكمال دراسة عن بعد وتأجيل الامتحانات لما بعد إجازة نصف العام.وأضاف وزير التربية والتعليم أن وضع الوباء في مصر يقتضي ان نستكمل العام الدراسي من المنزل ، باستخدام مصادر التعلم المتعددة استعدادا لامتحانات الترم الأول التي أجلناها لحماية الجميع في فترة الذروة.وأكد الدكتور طارق شوقي أن الدولة المصرية تؤكد دومًا حرصها الشديد على سلامة كل أعضاء المنظومة التعليمية لأولادنا في المقام الأول ثم السادة المعلمين والإداريين و كل العاملين في المنظومة التعليمية وكل الشعب المصري.وعلى صعيد آخر .. حسمت وزارة التربية والتعليم الجدل بشأن وضع جميع العاملين بالمنظومة التعليمية بعد القرارات الاخيرة في ظل تزايد اعداد الاصابات بفيروس كورونا.وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا عاجلا للمديريات التعليمية ، أكدت خلاله أنه بالاشارة لخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من اي تداعيات لفيروس كورونا ، وفي اطار ما تم اعلانه بمجلس الوزراء بشأن استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارا من 2 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسي الاول وتأجيل كافة الامتحانات لما بعد اجازة نصف العام ، تقرر تفعيل القرار الخاص بالسماج لمن تسمح طبيعة وظائفهم بالعمل من المنزل بآداء مهام وظائفهم المكلفين بها دون التواجد بمقر العمل طوال مدة سريان قرار رئيس الوزراء .وشددت وزارة التربية والتعليم على أن يؤدي باقي الموظفين مهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا او اسبوعيا .وقالت وزارة التربية والتعليم في خطابها .. يمنح الموظف المصاب بأي مرض من الامراض المزمنة وفقا لما هو مثبت بملفه الوظيفي اجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار .واكدت وزارة التربية والتعليم أنه يمنح الموظف المصاب بغير الامراض المزمنة اجازة استثنائية لذات المدة بموجب تقرير يصدر من احد المستشفيات الحكومية باستحقاقه هذه الاجازة.كما اوضحت وزارة التربية والتعليم انه يمنح الموظف المخالط لمصاب بمرض معدي اجازة للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة.وأخيرا شددت وزارة التربية والتعليم على أن تمنح الموظفة الحامل او التي ترعى طفلا او اكثر يقل عمره عن 12 سنة اجازة استثنائية.