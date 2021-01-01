الزمالك يكشف سبب استبعاد ساسي أمام إنبي

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، سبب استبعاد فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي أمام إنبي.
الزمالك أعلن قائمته لمواجهة إنبي، وخرج منها فرجاني ساسي لاعب الوسط التونس.
وقال محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "فرجاني ساسي خارج مباراة إنبي بسبب شكواه من إصابة في العضلة الضامة".
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