

جميع فئات سيتروين سي إليزيه 2021 تشهد زيادة لأول مرة بعد إطلاقها محليا جميع فئات سيتروين سي إليزيه 2021 تشهد زيادة لأول مرة بعد إطلاقها محليا

تم مؤخرا الإعلان بشكل رسمي من الوكيل عن أول زيادة على أسعار فئات موديل 2021 المتاح محليا من سيتروين سي اليزيه، وذلك بعد إطلاقها في مصر خلال الترة الماضية، حيث تراوحت هذه الزيادة من 6 إلى 7 آلاف جنيه.



وتعتبر هذه السيارة واحدة من أهم المركبات التي تقدمها سيتروين مصر في السوق المحلي، وذلك لأنها الوحيدة من فئة سيدان التي تقدمها الشركة الأن في السوق المحلي، وذلك من ضمن مجموع 4 موديلات مختلفة تقدمهم الشركة الفرنسية في مصر.



وبعد الإعلان عن هذه الزيادة الرسمية أصبحت أسعار فئات موديل 2021 من هذه السيارة كالتالي:

- فئة أولى من 227 ألف و900 جنيه إلى 234 ألف و900 جنيه (زيادة 7000 جنيه).- فئة ثانية من 257 ألف و900 جنيه إلى 263 ألف و900 جنيه (زيادة 6000 جنيه).ويحمل موديل 2021 من السيارة محرك 4 أسطوانات بسعة 1600 سي سي، وهو بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوة الحركة للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات المقدمة بهذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- زجاج كهربائي أمامي وخلفي.- فرش داخلي من القماش.- كمبيوتر رحلات.- تكييف يدوي.- راديو ومشغل أسطوانات.- بلوتوث ومنفذ USB.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليه:- تكييف رقمي بشاشة مستقلة.- مثبت سرعة.- فرش داخلي من الجلد.- عجلة قيادة مغطاة بالجلد.- سنسور خلفي.- كاميرا خلفية.











