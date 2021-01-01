للمرة الثالثة منذ طرحها.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 بمصر

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صورة الخبر: للمرة الثالثة منذ طرحها.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 بمصر
للمرة الثالثة منذ طرحها.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 بمصر

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة شيري في مصر، عن زيادة بأسعار شيري "Tiggo7" الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات فى يناير الجاري بقيمة بلغت 1.000 جنيه لمختلف الفئات فى السوق المحلي.

وبحسب المعلن من قبل الوكيل المحلي، تتوفر السيارة الجديدة بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 278,000 جنيه بدلًا من 277,000 جنيه، والفئة الثانية كاملة التجهيزات بـ 302,000 جنيه بدلًا من 301,000 جنيه.

تقدم شيري تيجو 7 موديل 2021 بتصميم عصري يجمع بين المصابيح الهالوجين الأمامية ونظام إضاءة نهارية LED، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية.

وتعتمد تيجو 7 على منظومة دفع مكونة من محرك توربيني سعة 1.5 لتر، متصل بناقل حركة DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر.

تأتي مقصورة السيارة معززة بشاشة ترفيهية HD مقاس 9 بوصة، وتتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث وتطبيقات Apple Carplay وAndroid Auto، وصولًا إلى مكيف الهواء بفتحات في المقاعد الخلفية لسهولة وصول هواء التكييف للركاب في المقاعد الخلفية.

تمتلك السيارة Tiggo 7 الجديدة المجمعة محليًا العديد من عوامل الأمان والسلامة، حيث تشتمل على نظام منع إدارة المحرك، فضلا عن وسائد هوائية أمامية وجانبية، و مكابح مضادة للانغلاق ABS مع توزيع إلكتروني لقوة المكابح EBD، وبرنامج الاتزان الإلكتروني ESP.

كما يتوفر بالسيارة برنامج للتوازن عند المرتفعات والمنحدرات HHC/HDC، وفرامل يد كهربائية EPB، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ، مع جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وكاميرا خلفية، ونظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة.

صورة الخبر: للمرة الثالثة منذ طرحها.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 بمصر

صورة الخبر: للمرة الثالثة منذ طرحها.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 بمصر

صورة الخبر: للمرة الثالثة منذ طرحها.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 بمصر

صورة الخبر: للمرة الثالثة منذ طرحها.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 بمصر

المصدر: مصراوى

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