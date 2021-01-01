شاهد.. مخترع يصمم أصغر جهاز نينتندو 64 في العالم

قام المصمم المعروف باسم GmanModz، بتصميم جهاز نينتندو 64 المحمول الأصغر في العالم، حيث أعاد استخدام أجزاء من منصة الألعاب المحمولة وجعلها صغيرة قدر الإمكان لتتناسب مع راحة اليد.
وبحسب ما ذكره موقع "explica"، نشر GmanModz مقطع فيديو يظهر فيه شكل النموذج الجديد من Nintendo 64، حيث صنع جهازا صغيرا من خلال تعديل منصة الألعاب التي تم إطلاقها في التسعينيات وجعلها صغيرة الحجم.
وأوضح المطور التقني من خلال مقطع الفيديو الذي يعرض المشروع الأجزاء الضرورية التي يتضمنها جهاز نينتندو 64 المحمول الأصغر في العالم، والتي تشمل الشاشة والبطارية وأدوات التحكم، وإضافة أذرع التحكم من نينتندو سويتش لحجمها الصغير.
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