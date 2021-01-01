

للمرة الثانية.. بيتكوين تقترب من 30 ألف دولار أمريكي للمرة الثانية.. بيتكوين تقترب من 30 ألف دولار أمريكي

اقتربت عملة البيتكوين المشفرة من تسجيل رقما قياسيا جديدا بـ 30 ألف دولار أمريكي، حيث يتم تداولها بأكثر من 29 ألف دولار ومن المتوقع أن تتخطى 30 ألف دولار مع نهاية الأسبوع الحالى.



وبحسب وكالة بلومبرج فإن السبب الرئيسي فى ارتفاع عملة البيتكوين المشفرة وغيرها من العملات الأخرى هو تفشي فيروس كورونا، الذى ساعد بشكل كبير على الازدهار الرقمى فى معظم المجالات.



وارتفعت عملة بيتكوين لأكثر من 24 ٪ في الأيام السبعة الماضية فقط، حيث كانت قد تجاوزت منذ فترة حاجز 20 ألف دولار ومن المرجح أن تتجاوز 30 ألف دولار بنهاية عطلة نهاية الأسبوع البيتكوين.

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وكان قد أفاد تقرير سابق أن قيمة عملة البيتكوين تجاوزت حاجز 20 ألف دولار أمريكي لأول مرة في التاريخ يوم الأربعاء الماضي، بزيادة قدرها 7.14 %، مما رفع سعرها إلى نحو 20,624 دولار أمريكي، مما رفع مكاسبها حتى الآن إلى أكثر من 180%، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة.وبدأت الصين بإتاحة استخدام العملات الرقمية بشكل رسمى فى البلاد وإجراء عمليات الشراء باستخدامها، وذلك بعد قيام البنك المركزي الصيني بإصدار عملات رقمية بقيمة 10 ملايين يوان لـ500 مستخدم يجري اختيارهم عشوائيا.وبدأ موقع JD.com الصينى للتسوق الإلكترونى أصبح أول موقع للتسوق فى العالم يبدأ قبول العملات الرقمية لبعض عمليات الشراء، ومن المقرر أن تتوسع مواقع التسوق الإلكترونى الأخرى فى الصين فى قبول تلك العملات.