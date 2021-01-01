

عبير فؤاد تتوقع أسوأ 8 أيام في 2021.. بينها عيد الحب عبير فؤاد تتوقع أسوأ 8 أيام في 2021.. بينها عيد الحب

عام مضى وطوى بداخله الكثير من الأحداث الساخنة حول العالم، لينطلق عام جديد يحمل بين طياته آمال جديدة.



وبشأن هذا يتوقع العديد من خبراء الأبراج مجموعة من التنبؤات لما سيحدث بالعام الجديد، بينهم توقعات عبير فؤاد لـ2021، والتي كشفت عنها خلال حديثها مع «الوطن»، فضلا عن تحديدها نحو 8 أيام مصيرية خلال 2021 على مستوى العالم.



توقعات عبير فؤاد 2021: اغتيالات عدة بينهم رئيس أمريكا الجديد

وفي البداية، وصفت عبير فؤاد، خبيرة علم الأرقام والفلك 2021 بـ«عام الاغتيالات»، موضحة أنه عندما يحدث الاقتران العظيم وفي نفس العام تقع الانتخابات الأمريكية وهذا ما تم في 2020، يحدث للرئيس المنتخب في العام التالي 2021 محاولة إغتيال له، متوقعة إغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خلال العام الجديد خاصة يوم خسوف القمر 19 نوفمبر.

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وزعمت «فؤاد»، محاولة اغتيال لفلاديمير بوتين، رئيس روسيا خلال العام الجديد، إلى جانب شخصيات أخرى.كما توقعت خبيرة علم الأرقام، باحتمالية إعلان حرب عسكرية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن حدوث تفكك بالاتحاد الأوروبي.أخطر أيام في 2021 بحسب عبير فؤادوعلى صعيد آخر، تنبأت عبير فؤاد، بحدوث كوارث طبيعية خاصة خلال 3 أيام بالعام الجديد يحدث بهم إعصار قمعي وعواصف وأمواج ورياح شديدة بمناطق متفرقة من العالم، محددة تلك الأيام وهي يوم عيد الحب 14 فبراير و14 يونيو و24 ديسمبر، معللة الأمر بوجود مربع فلكي بين كوكبي زحل وأورانوس، متابعة: «رياح قوية في روسيا وألمانيا وقد تشهدها مصر لكن بدون خسائر».وتحدثت خبيرة الأبراج، عن توقعاتها بشأن روسيا، إذ قالت إنه وارد اتحاد العمالقة الثلاثة روسيا والصين والهند، فضلا عن أنها ستعاني من عزلة بسبب «كوفيد 19»، وبل ستكون الدولة الأكثر تأثرا من العزلة، وعلى المستوى السياسي قد تحاول استعادة الاتحاد السوفيتي في نفس توقيت حدوث تفكك في الاتحاد الأوروبي.وبخلاف 3 أيام والتي سيحدث بها كوارث طبيعية، تحدثت «فؤاد» عن أيام مصيرية خلال العام 2021، بينها يوم 26 مايو متوقعة حدوث أزمة في أوكرانيا وهولندا وخلافات وتفكك ببعض الدول، وفي 10 يونيو يوم كسوف الشمس من المتوقع حدوث أزمة في روسيا، أما 19 نوفمبر يوم خسوف القمر قد تحيط الولايات المتحدة مكائد، ورغم الحظ السيء في اليوم والجفاف إلى أنه سيشهد وفره بالمياه.يوم آخر تحدثت عنه عبير فؤاد، وهو يوم 3 ديسمبر والذي يحدث خلال كسوف للشمس أيضا، ومتوقعة خلاله وجود تعارض بين مصالح دول عدة وقد يؤدي الأمر لحروب، وفي بداية العام 2021 تحديدا يوم 17 يناير سيكون هناك مربع فلكي بين المشترى وأورانوس ينتج عنه تغير مفاجئ في سياسة بعض الدول ينتج عنها ردود أفعال عدائية.عبير فؤاد: أمراض جديدة تظهر في 2021كما تنبأت عبير فؤاد بظهور وباء جديد مختلف عن «كوفيد 19»، بنسبة كبيرة، متابعة بأنه قد يصيب الحنجرة والظهر، فضلا عن أمراض جلدية، وقد يواجه البعض عاهات مستديمة، أما بالنسبة للقاح قالت: «هتظهر سلالات جديدة قد لا يتفاعل معاها اللقاح.. وهنفضل في تباعد اجتماعي حتى شهر يوليو».وبالنسبة للرئيس الأكثر حظا في 2021 فتتوقع عبير فؤاد أن رئيس الصين، بل يواجه أمير قطر ورئيس روسيا والرئيس المنتخب الأمريكي حظا سيئا.أما مصر، فاختتمت عبير فؤاد، توقعاتها قائلة: «عندنا حظ جيد ونهضة وتقدم علمي فضلا عن توسع ودعم بالعلاقات الخارجية وقد نواجه بعض المكائد».