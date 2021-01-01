

6 وزراء ومحافظ البنك المركزي يناقشون مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز 6 وزراء ومحافظ البنك المركزي يناقشون مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء النقل والمالية والبيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب ممثل عن وزارة الداخلية وشركة ايجاس، وتناول الاجتماع الإعداد لعقد فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.



وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن المعرض يتضمن إطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمشاركة الجهات الحكومية والشركات المحلية والعالمية المعنية ويستهدف التوعية ببرامج التمويل المتاحة في إطار المبادرة إلى جانب التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن تعزيز استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعزيز التعاون المشترك بين الشركات المنتجة ودعم عمليات نقل التكنولوجيا وبرامج البحث والتطوير فى مجال السيارات العاملة بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى التوعية بالخطوات المتخذة لتوفير البنية التحتية اللازمة لخدمة السيارات العاملة بالغاز الطبيعي والكهرباء أيضاً.



وأضافت "جامع"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن أهم الفعاليات المقترحة للمعرض تتضمن عرض نماذج حقيقية للسيارات العاملة بالغاز الطبيعي أو المعدلة، والتي تشمل سيارات سيدان وأتوبيسات وميكروباصات ونقل وكذا نماذج لسيارات تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الشركات العالمية لاستعراض تجارب الإنتاج وبحث سبل التعاون المقترحة، ويتضمن المعرض أيضاً جناح خاص للوزارات والبنوك وشركات التأمين لتعريف المواطنين الراغبين في الاستفادة من مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بالشروط الخاصة بالمبادرة للاستفادة منها، كما يتضمن عقد ورش عمل للتوعية بخطوات إتمام التحويل والاستفادة الاقتصادية وبرامج التمويل المتاحة.



