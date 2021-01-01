

أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 1-1-2021 أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 1-1-2021

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1 يناير 2021، بعد ارتفاع مساء أمس بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً فى مصر 827 جنيهاً للجرام ، مع توقعات باستمرار هذه الأسعار خلال الساعات القادمة فى ظل ثبات السعر العالمى للاونصة عند 1898 دولار.







أسعار الذهب اليوم..

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الذهب عيار 18 سجل 709 جنيهات.الذهب عيار 21 سجل 827 جنيها.الذهب عيار 24 سجل 945 جنيها.و استقرت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم: 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع .سعر اليورو الأوروبى: 19.16 جنيه للشراء، 19.41 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 21.32 جنيه للشراء، 21.58 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.77 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى: مسجلا 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.24 جنيه للشراء، و 4.29 جنيه للبيع.