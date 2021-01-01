السعودية ستحبس أنفاسها..فلكي لبناني يتوقع أحداثا استثنائية بالمملكة خلال 2021

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صورة الخبر: الفلكي اللبناني ميشال حايك
الفلكي اللبناني ميشال حايك

كشف الفلكي اللبناني ميشال حايك عن توقعاته للسعودية خلال عام 2021، في لقاء متلفز له على قناة "إم تي في" اللبنانية.

وكشف حايك عن تنبؤاته بعبارات تحمل من التلميح أكثر مما تحمل من التصريح، فقال إنه سيكون هناك فعل وردة فعل يعيدان هيئة كبار العلماء السعودية إلى الواجهة.

وأضاف حايك أن هناك وجوهًا تحيط بولي العهد السعودي محمد بن سلمان ستغيب، وأنه سيواجه زلزالًا إعلاميًا عالميًا ممنهجًا لتطويقه.

وقال حايك إن ماء زمزم سيخطف الاضواء بحدث استثنائي، فيما ستشهد هيئة البيعة السعودية حالة طوارئ، وأن السعودية ستحبس أنفاسها وهي ترى ما يحدث للعروش والمناصب والكراسي.

من جانب أخر وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جميع الوكالات والإدارات في الرئاسة والوكالة بكمال الجاهزية لاستقبال المعتمرين والزائرين خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

كما دعا السديس الجميع إلى السعي لتحقيق كافة التسهيلات لهم في منظمومة الخدمات التي تقدمها الرئاسة.

وأكد وجوب بذل المزيد من الجهود والتفاني في خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من معتمرين وزوار ومصلين ، والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية والتشديد عليها.

وأشار السديس الي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تحرص تمام الحرص على أن يؤدي المعتمرون والزوار مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة في أجواء آمنة ومستقرة تمكنهم من أداء مقاصدهم.

المصدر: elbalad

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