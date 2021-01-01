بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس الخميس، تأجيل الامتحانات لما بعد إجازة منتصف العام.



كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد.



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تأتي القرارات السابقة ضمن إجراءات الدولة لمواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا في مصر والسيطرة على إصابات ووفيات الفيروس بعد ارتفاعها على مدار الأيام الماضية، فلا تزال الحكومة في جعبتها الكثير من القرارات والصلاحيات التي حددتها تعديلات قانون الطوائ الجديدة.حالة الطوارئ في مصرهذا وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 26 أكتوبر، تمديد فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية.بدأ تنفيذ القرار الذي يحمل رقم 596 لسنة 2020، اعتبارا من الواحدة صباح الاثنين 26 أكتوبر 2020، وذلك بعدما انتهت مدة الـ 3 أشهر التي وافق عليها مجلس النواب سابقا في 20 يوليو، بدأت في 27 يوليو.صلاحيات الطوارئ الجديدةوفي أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون الطوارئ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.تأجيل الامتحانات في مصرشملت قرارات مجلس الوزراء الأخيرة على:- إجازة نصف العام من 16 يناير حتى 20 فبراير المقبل- إجراء الامتحانات عقب إجازة نصف العام في حالة استقرار أعداد إصابات كورونا أو تأجيلها للعام الدراسي الثاني- استكمال الدراسة لمدة أسبوعين من المنزل اعتبارًا من الثاني من يناير المقبل- إجراء امتحانات المرحلة الثانوية الصفين الأول والثاني من المنزل بنظام التابلت