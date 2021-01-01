كشف تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الإثيوبية قتلت العشرات وأسقطت 200 جريحًا خلال احتجاجات اندلعت في يونيو ويوليو، بعد مقتل مغني إثيوبي مشهور.
وأشار التقرير إلى أن هناك أكثر من 30 شخصًا لقوا حتفهم إما عن طريق قطع رؤوسهم، أو تعذيبهم، أو جرهم في الشوارع على يد مهاجمين بدوافع عرقية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وأوضح التقرير، أن هناك 123 شخصًا قُتلوا، و 500 شخصًا على الأقل أصيبوا بجروح، في بلد تعتبر من اسوأ البلاد التي ينتشر فيها العنف العرقي على مدار سنوات، والهجوم المنهجي واسع النطاق على المدنيين، في إشارة إلى جرائم ضد الإنسانية.
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التعليقات على تعذيب وقطع رؤوس.. تقرير يرصد قمع نظام آبي أحمد لاحتجاجات إثيوبيا
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