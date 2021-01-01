نجاة نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من الموت المحقق



رئيس أركان الجيش الإسرائيلي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللواء هرتسلي هاليفي، نجا من حادثة تشخيص خاطئ في إحدى مواقع الجيش.



ووفقًا لتساحي دبوش من إذاعة الجيش، صوب جنود في قاعدة حتسور أسلحتهم نحو هاليفي بعد أن اشتبهوا في أنه يدخل القاعدة الجوية دون إذن.



وأوضح لتساحي أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي بعد أن رفض حراس القاعدة السماح بدخول هاليفي بسبب وجود ضباط آخرين في السيارة معه لا يحملون بطاقات تعريف.

