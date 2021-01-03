رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا عاجلًا لمواجهة كورونا



جامعة عين شمس جامعة عين شمس

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا باستمرار منح العاملين بالإدارة العامه بالجامعة والكليات ووحدات الجامعة المختلفة اجازة بالتبادل على دفعتين.



علي أن تبدأ إجازة الدفعه الاولى اعتبارا من يوم الأحد الموافق 3/1/2021 حتى يوم الخميس الموافق 7/1/2021



وتبدأ إجازة الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 10/1/2021 حتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021.



و يجدد هذا القرار لمدة أسبوعين اعتبارا من 17/1/2021.



ويستثنى من هذا القرار كل من الإدارة العامه للأمن الجامعي والدفاع المدني ، الإدارة العامه للشؤون الهندسية ، الاداره العامه للشئون الاداريه و شبكة المعلومات الجامعية و وحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات.



جاء ذلك بناء علي توصيات مجلس الوزراء بتخفيض أعداد العاملين في اطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

