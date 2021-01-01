جامعة دمياط تمنع تواجد الطلاب بالمنشآت والزيارات الشخصية



جامعة دمياط جامعة دمياط

صرح الدكتور السيد دعدور رئيس جامعه دمياط انه عقب قرارات مجلس الوزراء، وما انتهى إليه المجلس الأعلى للجامعات في جلسته الطارئة التي عُقدت أونلاين ، تقرر استكمال ما تبقى من مقررات دراسية أونلاين بنفس قواعد العام السابق وكذلك تأجيل كل الاختبارات لما بعد إجازة نصف العام، وبالنسبة للاختبارات الشفهية أو العملية أو النظرية التي بدأت فتستكمل عقب العودة .



واضاف دعدور انه ممنوع تواجد الطلاب لأى سبب من الأسباب بداخل الجامعة ويحذر استدعاؤهم لأى سبب من الأسباب للتواجد بداخل أي منشأة تابعة للجامعة وكذلك وقف المناقشات اعتبارًا من السبت الموافق 2 يناير 2020 .



وتابع بانه سيتم وقف جميع الأنشطة الطلابية فيما عدا الأنشطة أونلاين التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب لاستمرار التواصل بين الطلاب وكذلك تواجد نصف القوة البشرية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الإداريين بحسب جدول يعتمده عميد الكلية بالنسبة للكليات، أو أمين عام الجامعة بالنسبة للإدارة العامة، أو نائب رئيس الجامعة المختص، أو نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالنسبة للمدن الجامعية و الإدارة الطبية علي ان تستمر الإجراءات الاحترازية والتعقيمات بشكل دائم .



واشار الى انه تحظر الزيارات الشخصية بجميع أشكالها طوال الفترة القادمة بداخل أى منشأة من منشآت الجامعة.



وتعلن الجامعة تأييدها التام لقرارات مجلس الوزراء الحكيمة لما يؤدى إلى طمأنة الطلاب وأهلهم، وحماية للشعب المصري بوقف التجمعات بداخل الجامعات التي تُعتبر أكبر مكان في الدولة تحدث به تجمعات بشكل يومي، وبخاصة بداخل المدرجات وقاعات الدرس .

