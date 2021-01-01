كيف ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب المنازل بعد الإجازة؟ .. وزير التعليم يجيب



الدكتور طارق شوقي الدكتور طارق شوقي

تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا حول نظام عقد امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب المنازل ان كان في المدرسة ام في المنزل بعد يوم ٢٠ فبراير .



ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال : سوف يتم الاستقرار على الحل الأمثل بعد تقدير الموقف في منتصف فبراير ان شاء الله.



أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد قرارات اليوم ، لن يتم عقد أي امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية او ورقية او الكترونية) في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء أجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.

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وأوضح وزير التربية والتعليم ، أنه مع قرار استكمال تدريس المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد اعتبارًا من السبت ٢ يناير ٢٠٢١، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول، يمكن الدخول على منصة التعليم المصري، للوصول إلى دليل للطالب والمعلم وولي الأمر.وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : يتضمن دليل الطالب وولي الأمر شرحا وافيا عن كل ما يخص الوسائل التعليمية المختلفة التي توفرها وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية، والرابط لكل وسيلة تعليمية وكيفية تحقيق أكبر استفادة من كل وسيلة تعليمية أثناء المذاكرة.وأضاف وزير التربية والتعليم : يمكن لطلاب المدارس وأولياء أمورهم الدخول الآن على منصة التعليم المصري من خلال الضغط هنا