تلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، استفسارا حول نظام عقد امتحان الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب المنازل ان كان في المدرسة ام في المنزل بعد يوم ٢٠ فبراير .
ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك حيث قال : سوف يتم الاستقرار على الحل الأمثل بعد تقدير الموقف في منتصف فبراير ان شاء الله.
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بعد قرارات اليوم ، لن يتم عقد أي امتحانات لأى صف دراسي (سواء عملية او ورقية او الكترونية) في الفترة من ٢ يناير وحتى انتهاء أجازة منتصف العام في ٢٠ فبراير ٢٠٢١.
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التعليقات على كيف ستعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لطلاب المنازل بعد الإجازة؟ .. وزير التعليم يجيب
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