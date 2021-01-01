5 نصائح لمساعدة الأطفال في التغلب على الخوف والتوتر من كورونا



نصائح لمساعدة الأطفال نصائح لمساعدة الأطفال

شهدت المرحلة الأولى من السيطرة على انتشار الفيروس قيام العديد من البلاد بإغلاق المدارس والكليات لخفض معدل انتقال الفيروس، على الرغم من أن هذه كانت خطوة لحماية أطفالنا الصغار ، فمن المهم التأكد من أنهم يشعرون بالأمان والسعادة في المنزل دون ضغوط التواجد في بيئتهم المغلقة الحالية.



وقد لا ندرك ذلك ، لكن الأطفال يتعلمون من والديهم وعلينا أن نحرص على عدم نقل مخاوفنا وقلقنا إليهم، بصفتنا آباء ، يجب أن نساعد الأطفال في التغلب على ضغوط هذا التفشي وعدم السماح لتوترنا وقلقنا بالانتقال إليهم، يمكننا أن نأخذ هذه الفترة في خطوتنا من خلال تعليم الأطفال كيفية تجاوز الأوقات الصعبة.



يستجيب الأطفال للتوتر بطرق مختلفة

لذلك من المهم محاولة الرد على ردود فعل طفلك بطريقة داعمة، والاستماع إلى مخاوفهم ومنحهم المزيد من الحب والاهتمام خلال هذا الوقت أمر بالغ الأهمية.

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إبقاء الأطفال بالقرب من عائلاتهماجعل أطفالك قريبين منك ومن العائلة وتجنب الفصل بينهم قدر الإمكان، إذا اضطررت إلى الابتعاد عنهم ، فتأكد من استمرار الاتصال بهم عبر الهاتف لطمأنتهم أنك معهم.امنحهم فرصًا للعب والاسترخاءفكر في الأنشطة التي ستساعدك على الانخراط معًا كعائلة، استفد من هذا الوقت لتعليم الأطفال المهارات الحياتية وأنشطة المساعدة الذاتية، واجعلهم يشاركون من خلال تشجيعهم على القيام بالأعمال اليومية مثل ترتيب أسرتهم ، والتنظيف ، والطهي ، والبستنة التي يمكن أن تجعلهم أكثر مسؤولية واعتمادًا على الذات.نظرًا لأن الأطفال لديهم الكثير من الوقت لتجنيبه هذه الأيام ، فهذا هو الوقت المثالي لتطوير الهوايات وتحقيق شغفهم، عرّفهم على عالم الكتب وساعدهم على تنمية اهتمامهم بالقراءة، يمكنك أيضًا تشجيعهم على استكشاف الفن أو الموسيقى أو الرقص أو أي شيء إبداعي، خصص بعض الوقت لـ ممارسة الرياضة أيضًا، يمكن للتمارين الداخلية وتقنيات الاسترخاء أن تعزز الإلهاء الصحي خلال هذا الوقت.هذه هي المرة الوحيدة التي تقضي فيها وقتًا ممتعًا دون انقطاع مع أطفالك، لذلك اعتز بهذه اللحظات وساعدهم في حفظ هذه الذكريات عن وقتك معًا من خلال مساعدتهم في الاحتفاظ بسجل قصاصات أو ألبوم.يجب على الآباء وضع روتين منظم لجميع أفراد الأسرة من خلال وضع جدول زمني للأنشطة اليومية مثل تحديد وقت للاستيقاظ وتناول الوجبات واللعب والدراسة والذهاب إلى الفراش وما إلى ذلك، وهذا سيساعد الأطفال على أن يصبحوا أكثر انضباطًا.ابقهم على اطلاعمن المهم معالجة مخاوف الأطفال بكلمات بسيطة يمكنهم فهمها وشرحها لهم أهمية البقاء في المنزل والتباعد الاجتماعي كإجراء احترازي، يجب عليك أيضًا تعليمهم النظافة الشخصية وغسل اليدين وآداب السعال ليس فقط كإجراءات لمواجهة هذا الوباء ولكن لغرسها كجزء من نمط حياتهم.أخبرهم أيضًا ، بطريقة مطمئنة ، بما يمكن أن يحدث إذا كان أحد أفراد الأسرة أو الطفل لا يشعر على ما يرام وقد يضطر إلى الذهاب إلى المستشفى لبعض الوقت لفحصه.المفتاح هو التأكد من أن الطفل لا يشعر بالتوتر مع حدوث العديد من التغييرات مرة واحدة في حياته ويتم تقديمه تدريجيًا إلى الوضع الجديد والمؤقت والطبيعي.