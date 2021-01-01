

طريقة عمل برجر اللحم وخبز البرجر طريقة عمل برجر اللحم وخبز البرجر

البرجر من الأكلات السريعه التى تفصلها الكثير من الأطفال إليك طريقة تسوية البرجر بطرق مختلفة وطريقة تجهيز خبز البرجر يقدمها موقع stoveburger



مقادير البرجر



لحم مفروم

فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

4 شرائح جبن أمريكي أو شيدر

4 خبز برجر

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الخطواتفى وعاء يمكنك مزج التوابل المفضلة مثل الكاتشب والخردل والمايونيز وإضافة الطماطم والبصل الأحمر .ضعي الجبن المطحون واللحم المفروم في وعاء ورشي الملح والفلفل واخلطيها برفق حتى تمتزجقسمي اللحم إلى أربعة أجزاء متساوية وضعى جزءًا واحدًا على طبق واضغطي عليه برفق بعد تشكيله على شكل دائرة وعليك ترك بعض الحواف الخشنة ولا تضغطي عليها بشكل مسطح للغاية.كرري هذه العملية مع كل جزء.سخني مقلاة كبيرة على نار متوسطة وعندما تكون المقلاة ساخنة ، ضعي البرجر بعناية في المقلاةقومى بطهي البرجر حتى ينضج جيدًا ويتحول إلى اللون البني في منتصف الجوانب.اقلبي البرجر واطهيه حسب رغبتك.في حالة إضافة الجبن: ارفعي المقلاة عن النار وضعي الجبن فوق البرجر. غطي المقلاة واتركي الحرارة المتبقية لإذابة الجبن وقدميها على خبز محمص مغطى بإضافاتك المفضلة.وصفة توست البرجر:كيفية تحضير هذا في المنزلوقت التحضير 2 ساعة 30 دقيقةوقت الطبخ 15 مالوقت الكلي 2 ساعة 45 دقيقةتكفي: 8 قطعمعلومات غذائيةالقطعة - تحتوى على 8 292 سعرة حرارية- الدهون - 7 جم البروتين- 7.9 جم الكربوهيدرات-الكوليسترول - 58.1 ملجمكونات3½ كوب دقيق لجميع الأغراض1 كوب ماء فاتر2 ملاعق كبيرة زبدة1 بيضة كبيرةنصف كوب سكر1¼ ملعقة صغيرة ملح1 بيضة مخفوقة1 ملعقة كبيرة خميرة فوريةملعقة صغيرة زيت زيتون1 ملعقة صغيرة من بذور السمسم2 ملاعق كبيرة حليبأولًا ، تحتاج إلى خلط المكونات اللازمة لعجن العجين. يمكنك إما استخدام يدك أو الخلاط لعجن عجينة ناعمة وطرية.بمجرد العجن ، غطي العجينة واتركيها لمدة 1-2 ساعة.عندما تسمح للعجين بالتخمر لمدة 1-2 ساعة ، يبدو حجم العجين يتضاعف.بعد ذلك ، يُفرغ العجين من الهواء ويُقسّم إلى 8-9 قطع متساوية.الآن أعطِ شكلًا دائريًا لكل قطع العجين الصغيرة ثم افرد الكرات لتعطيها حجمًا يشبه حجم كعكة.خذ ورقة خبز مبطنة بورق أو منديل ورقي مدهون وضع الخبز فوقه.دع الخبز يجلس حتى يبدو منتفخًا قليلًا. الآن ضعي الزبدة المذابة على ا باستخدام فرشاة.الآن اخبزي التوست في فرن مسخن مسبقًا على 375 درجة حتى يصبح التوست ذهبيًا أو لمدة 15 إلى 18 دقيقة.بمجرد أن يتحول لون التوست إلى اللون الذهبي ، أخرجيه واتركه يبرد من تلقاء نفسه. ت